 2026-04-14T12:48:59.332Z

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Nachholspiel der Bayernliga Süd LIVE: Geretsried gegen Kottern vorn

20. Spieltag der Bayernliga Süd

von Paul Ruser · Heute, 18:30 Uhr · 0 Leser
Der TuS Geretsried empfängt am Dienstagabend den TSV Kottern.
Der TuS Geretsried empfängt am Dienstagabend den TSV Kottern. – Foto: Charly Becherer

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Am heutigen Dienstagabend findet das Nachholspiel zwischen dem TuS Geretsried und dem TSV Kottern statt.

Heute, 18:00 Uhr
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