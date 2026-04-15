 2026-04-15T12:16:22.084Z

Ticker

Nachholspiel der Bayernliga Süd: Ismaning landet Befreiungsschlag

20. Spieltag im Live Ticker

von Alexander Nikel · Heute, 19:53 Uhr · 0 Leser
Der FC Ismaning benötigt im Abstiegskampf Punkte.
Der FC Ismaning benötigt im Abstiegskampf Punkte. – Foto: Charly Becherer

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Am Mittwochabend findet das letzte Nachholspiel des 20. Spieltags der Bayernliga Süd statt. Der FC Ismaning hat im Abstiegskampf den FC Gundelfingen zu Gast. Anpfiff ist bereits um 18 Uhr.

Nachholspiel des 20. Spieltags der Bayernliga Süd am Mittwoch:

Heute, 18:00 Uhr
FC Ismaning
FC IsmaningFC Ismaning
FC Gundelfingen
FC GundelfingenGundelfingen
2
1
Abpfiff