Nachholspiel der Bayernliga Süd: Geretsried gibt Führung aus der Hand

Am Dienstagabend musste sich der TSV Geretsried im Nachholspiel gegen den TSV Kottern mit einem Zähler begnügen.
Adrian Hofherr brachte den TuS Geretsried nach rund einer halben Stunde in Front. Lange sah es für die Hausherren nach drei Punkten aus, ehe Kotterns Spielführer Matthias Jocham kurz vor Schluss den Ausgleich erzielen konnte. Geretsried bleibt Zehnter, Kottern steht auf Platz 14.
TuS Geretsried – TSV Kottern 1:1
TuS Geretsried: Cedomir Radic, Lukas Kellner (63. Anastasios Karpouzidis), Christian Wiedenhofer, Adrian Hofherr, Robin Renger (67. Mihajlo Vjestica), Thomas Puscher (91. Isni Redjepi), Keita Kawai, Sebastian Schrills, Srdan Ivkovic, Belmin Idrizovic (84. Veron Fejzullahi), Daniel Krebs (79. Alexander Bazdrigiannis) - Trainer: Daniel Dittmann
TSV Kottern: Christoph Siebken, Samuel Barth (75. Maximilian Bär), Filip Dobras, Lukas Ender, Fabian Günes, Roland Fichtl (64. Achim Speiser), Matthias Jocham, Marco Schad (87. Sefer Qosaj), Sven Kopp, Christopher Duchardt (91. Güner Atakan), Micha Bareis - Trainer: Andreas Maier
Schiedsrichter: Jonas Jäcker (Weilheim) - Zuschauer: 200
Tore: 1:0 Adrian Hofherr (32.), 1:1 Matthias Jocham (88.)