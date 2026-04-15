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Nachholspiel der Bayernliga Süd: Ex-Löwe mit Blitzstart für Ismaning
20. Spieltag im Live Ticker
von Alexander Nikel · Heute, 17:23 Uhr · 0 Leser
Der FC Ismaning benötigt im Abstiegskampf Punkte. – Foto: Charly Becherer