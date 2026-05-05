Nachholspiel der Bayernliga: 1860 II verliert überraschend

Eine kleiner Überraschung im Nachholspiel. Der TSV 1860 München II unterlag dem FC Gundelfingen. Vor 740 Zuschauern legten die Gastgeber munter los, David Spizert erzielte die Führung (3.). Diese konnte Loris Husic erstmal egalisieren (25.), ehe Teamkollege Cristian Leone das Spiel mit seinem Treffer drehte (30.).

Nach der Halbzeit machten die Gundelfinger dann aber kurzen Prozess mit den Junglöwen. Yannick Maurer glich kurz nach Wiederanpfiff erst aus (48.) und drehte dann das Spiel wieder zu Gunsten der Gundelfinger (52.). Mit dem Treffer zum 4:2 durch Dario Nikolic (72.) fiel dann schon die Vorentscheidung zum Sieg. Damit sind wieder alle Chancen offen im Meisterschaftskampf zwischen 1860 II und Landsberg.

FC Gundelfingen – TSV 1860 München II 4:2

FC Gundelfingen: Andreas von Mücke, Jan-Luca Fink, Dario Nikolic, Janik Noller (73. Nico Frisch), Niklas Fink, Leon Sailer, Jeremias Seibold, Yannick Maurer (74. Jonas Schneider), Samuel Seibold (68. Fatjon Maliqi), Simon Achatz, David Spizert (84. Marvin Meier) - Trainer: Thomas Rudolph - Co-Trainer: Stefan Heger

TSV 1860 München II: Paul Bachmann, Alexander Benede Aquayo, Finn Fuchs, Benedikt Hoppe, Raphael Wach (46. Mustafa Tekin), Samuel Althaus, Lance Fiedler (74. Matthias Roithmayr), Loris Husic, Cristian Leone, Luis Pereira de Azambuja (60. Emre Erdogan), Sandro Porta (66. Rron Gosalci) - Trainer: Alper Kayabunar - Co-Trainer: Vincent Saller

Schiedsrichter: Jonas Krzyzanowski (Neuburg) - Zuschauer: 740

Tore: 1:0 David Spizert (3.), 1:1 Loris Husic (25.), 1:2 Cristian Leone (30.), 2:2 Yannick Maurer (48.), 3:2 Yannick Maurer (52.), 4:2 Dario Nikolic (72.)