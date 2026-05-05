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Nachholspiel der Bayernliga: 1860 II kann sich Vorsprung verschaffen
21. Spieltag der Bayernliga Süd
von Sarah Georgi · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser
Aufsteigen dürfen sie nicht , aber Meister wollen sie beim TSV 1860 München II natürlich trotzdem werden. – Foto: Jonas Baier
Im Nachholspiel des 21. Spieltags trifft der TSV 1860 München II auf den FC Gundelfingen. Mit einem Sieg können sich die Münchner an der Tabellenspitze von Verfolger Landsberg absetzen. Das Spiel im Liveticker.