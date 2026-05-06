Nachholspiel BZL Ost 🗣: SVW hat "Momentum immer gegen sich"

Tobias Wittmann, SV Waldperlach: "Wir kommen leider wieder schlecht in ein Heimspiel. Wir verteidigen nicht nach vorne und laden den Gegner so zur Führung ein. Letztlich haben wir im Spiel mehr klare Chancen als der Gegner, aber immer das Momentum gegen uns. Sei es beim Eigentor oder beim Elfer. Wir müssen die Situation akzeptieren und alles dafür tun für eine Überraschung zu sorgen."

Im Abstiegskracher in Waldperlach haben sich die Gäste aus Bruckmühl durchgesetzt. Keine zwei Minuten hat es gedauert, da netzte Lukas Steidl (2.) schon zur Führung für den SV Bruckmühl ein. In der 15. Minute unterlief dann Waldperlachs Neulinger ein Eigentor, welches zugleich das 2:0 für Bruckmühl bedeutete.

Zur Halbzeit wechselte Waldperlach dann gleich vierfach. Der nächste Treffer fiel jedoch erneut gegen die Woidler, denn Maximilian Gürtler erhöhte auf 3:0 (65.). Danach gab es einen Ruck beim Gastgeber. Erst erzielte Zoran Dimitrijevic das 1:3 (66.), kurz darauf gelang Asaad Khalil der Anschlusstreffer (73.). Zum Punktgewinn hat es für Waldperlach aber nicht mehr gereicht.