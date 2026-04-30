Nachholspiel BZL Nord: SVN Lerchenau rettet Punkt in Langengeisling

Der SV Nord München Lerchenau reiste zum Nachholspiel des 16. Spieltags nach Langengeisling und rettete einen wichtigen Punkt im Aufstiegsrennen. Das Glück stand im ersten Durchgang auf Seiten der Gastgeber: Lenny Gremm brachte Geisling nach einer halben Stunde in Führung (30.), ehe Valentin Bachmeier etwas später auf 2:0 erhöhte (33.).

Yasir Sammi verkürzte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte auf 2:1 (45.+1.). Es dauerte jedoch lange bis der Spitzenreiter den Ausgleich schaffte. Achraf Ben Letaifa stellte auf 2:2 (84.) gleich und sicherte dem SV Nord München Lerchenau einen Punkt.

FC Langengeisling – SV Nord München-Lerchenau 2:2

FC Langengeisling: Christian Brader, Lucas Seeholzer, Maximilian Maier, Kilian Stenzel, Philipp Maiberger (74. Kilian Kaiser), Rafael Jorge, Paul Bucher, Karim Howlader (59. Sebastian Schubert), Valentin Bachmeier, Maximilian Birnbeck (85. Fabian Kohlmann), Lenny Gremm - Spielertrainer: Maximilian Hintermaier

SV Nord München-Lerchenau: Matthias Angermeir, Nikolaos Mangasaros, Yasir Ammar Sami, Jungne Chonker (82. Peter Zeussel), Edin Smajlovic, Thomas Winterer (71. Achraf Ben Letaifa), Fabio Zöller (65. Martin Angermeir), Dominik Besel, Vukasin Pajic (46. Mats Gebelein), Andreas Weiß, Karl-Heinz Lappe - Trainer: Peter Zeussel

Schiedsrichter: Niklas Großmann (Pfaffenhofen ) - Zuschauer: 250

Tore: 1:0 Lenny Gremm (30.), 2:0 Valentin Bachmeier (33.), 2:1 Yasir Ammar Sami (45.), 2:2 Achraf Ben Letaifa (84.)