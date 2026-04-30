 2026-04-29T13:32:52.058Z

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Nachholspiel BZL Nord: SV Nord Lerchenau rettet Punkt in Geisling

16. Spieltag der BZL Nord

von Lara Marjanovic · Heute, 17:34 Uhr · 0 Leser
Geisling trifft auf den SV Nord München Lerchenau
Geisling trifft auf den SV Nord München Lerchenau – Foto: Marc Marasescu

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BZL Oberbayern Nord
N. Lerchenau
FC Langengeisling

Im Nachholspiel des 16. Spieltags trifft Langengeisling auf den SV Nord München-Lerchenau. Die Gastgeber hoffen auf eine Revanche für das Hinspiel-Debakel.

Heute, 18:15 Uhr
FC Langengeisling
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SV Nord München-Lerchenau
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