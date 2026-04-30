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Nachholspiel BZL Nord: SV Nord Lerchenau rettet Punkt in Geisling
16. Spieltag der BZL Nord
von Lara Marjanovic · Heute, 17:34 Uhr · 0 Leser
Geisling trifft auf den SV Nord München Lerchenau – Foto: Marc Marasescu