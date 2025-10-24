Nachholspiel bei Flutlicht...

Dieses mal stand das Nachholspiel gegen den SV Echsheim/Reicherstein II auf dem Plan. Nachdem das Spiel bereits verschoben wurde, drohte heute wieder die Absage wegen erneuter Unbespielbarkeit des Platzes in Echsheim. Kurzerhand einigte man sich auf eine Verlegung auf das Nebenfeld in Nordendorf, welches zugegebenermaßen auch nicht im besten Zustand war, aber immerhin ausreichend bespielbar.

Der SV Nordendorf kontrollierte das Spiel von Beginn an und kam auch besser mit dem tiefen Platz zurecht. Es dauerte auch nicht lange, bis die ersten Chancen herausgespielt wurden. Bereits in Minute 7 schaffte es dann auch Marko Zeko mit einem sehenswerten Fernschuss kurz nach der Mittellinie den Torhüter zu überwinden. Der Ball schlug fast im Kreuzeck ein und brachte den SVN in Führung. Ab da an spulte Nordendorf Angriff um Angriff herunter. In der 9. Minute setzte sich Rezan Ali rechtsaußen durch und brachte den Ball in die Mitte auf Julian Mehring, der wiederum den Ball knapp über das Tor setzte. Nur 3 Minuten später erkämpfte wieder Marko Zeko den Ball im Mittelfeld, spielte ihn auf den Flügel auf Ioannis Gkountoglou, der den Ball dann flach vors Tor legte. Dort wartete schon Julian Mehring und verwandelte diesmal sicher zum 2:0 für den SVN. Danach hatte Echsheim die erste richtige Aktion im Spiel. In der 15. Minute kam aus der Verteidigung ein langer Ball nach vorne, der aufgrund des tiefen Bodens vom SVN-Keeper Jonas Oswald nicht gesichert werden konnte. Christian Hollinger und Philipp Mehring waren aber zur Stelle und verteidigten den Ball souverän vor dem Echsheimer Angreifer. Danach war Nordendorf wieder dran. Joshua Aydogan lies in Minute 22 mit seinem enormen Tempo die Echseheimer Abwehr hinter sich und war auch schon am Keeper vorbei, als dann in letzter Sekunde noch ein Verteidiger den Ball wegspitzeln konnte. Nur zwei Minuten später bekam Joshua Aydogan erneut den Ball, dieses mal von Dennis Rotter serviert, und wollte gerade von der Sechzehnerlinie aus draufhalten, als er unfair von den Beinen geholt wurde. Der folgende Freistoß brachte aber nichts ein. In Minute 29 klappte es dann aber mit dem nächsten Treffer. Julian Mehring setzte sich rechtsaußen durch und wollte den Ball flach in die Mitte spielen, der gegnerische Abwehrspieler fälschte den Ball dabei unhaltbar zum 3:0 für Nordendorf ab. Zwei Minuten später machte sich wieder Joshua Aydogan auf den Weg, wurde aber erneut unfair von den Beinen geholt. Anders wussten sich die Echsheimer auch nicht gegen sein Tempo zu helfen. Schiedsrichter Heinz Raab ließ den Vorteil laufen und Julian Mehring schaltete sofort, nahm den Ball auf, lief alleine aufs Tor zu und erhöhte sicher zum 4:0. In der 35. Minute kam dann Echsheim zu einer ihrer seltenen Chance in dieser Halbzeit. Der Ball kam durch die Mitte an den Strafraumrand. Dort nahm ihn der Angreifer auf und schaffte es zum Torerfolg. Damit war die Halbzeit aber noch nicht vorbei. Kurz vor der Pause machte sich Ioannis Gkountoglou auf den Weg linksaußen entlang und zog dann in die Mitte, hielt drauf und traf ins lange Eck. Somit ging es mit 5:1 für den SV Nordendorf in die Halbzeit.