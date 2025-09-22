Nachholspiel bei Flutlicht...

Nordendorf legte auch direkt zu Beginn ordentlich los. Bereits in der 5. Minute hatte Joshua Aydogan eine 100%ige Chance. Er lief seinen Bewachern davon, stoppte dann aber vor dem Torwart. Dadurch konnten die Affinger Verteidiger wieder aufholen. Mit einem eleganten Haken schaffte er es trotzdem noch zum Abschluss, der aber leider über das Tor ging. Nordendorf bestimmte das Spielgeschehen von Beginn an, war aber leider nicht zwingend genug vorm Tor. Erst in der 17. Minuten legte Dennis Rotter den Ball schön in den Lauf von Joshua Aydogan , der diesmal allein vorm Tor sicher zur verdienten Führung verwandelte. Direkt im Gegenstoß wurde es aber dann auch für Nordendorf gefährlich, als zwei Affinger Angreifer, mutmaßlich im Abseits, allein vorm SVN-Tor auftauchten, jedoch keine Profit daraus schlagen konnten. Bis zur 43. Minute passierte dann nicht viel. Nordendorf war die bessere Mannschaft, aber Affing hielt robust dagegen und wurde, wenn sich eine Chance ergab, auch immer wieder gefährlich. In der 43. Minute konnte der SVN dann auf eine Zwei-Tore-Führung erhöhen. Erneut kam Joshua Aydogan zum Abschluss. Nachdem ein Freistoß nicht durchging, nahm er den Ball am 16er auf, verwandelte diesen in den Winkel und ließ weder der Affinger Abwehr noch dem Heimkeeper eine Chance. Dann war auch schon Halbzeit.

Nordendorf wollte die zweite Halbzeit genauso beginnen, wie die erste endete. Allerdings kam man nicht mehr richtig in die Zweikämpfe und war auch nicht wach genug. In Minute 55 konnte ein Affinger Angriff nur noch per Foulspiel am 16er-Rand gestoppt werden. Der darauffolgende Freistoß wurde blitzschnell ausgeführt, so dass die sämtlich Nordendorfer Hintermannschaft nur noch überrascht hinterherschauen konnte. Affing erzielte damit den Anschlusstreffer und machte das Spiel wieder spannend. Ab da an waren die Rollen vertauscht - Affing übernahm mehr Spielanteile und Nordendorf versuchte zu Kontern. Das Spiel entwickelte sich zu einem offenen Schlagabtausch mit Großchancen im Minutentakt. Während in der 66. Minute Philipp Mehring einen Kopfball knapp am Tor verbeisetzte, schaffte es Joshua Aydogan, der erneut von Dennis Rotter in Szene gesetzt wurde, eine Minute später nicht, freistehend vorm Affinger Tor den Ball am Keeper vorbeizuschieben. Im Gegenzug ging es Schlag auf Schlag weiter - in Minute 68 übersah Rezan Ali bei einer langen Hereingabe von Affing einen Angreifer der Hausherren, was diesen eigentlich harmlosen Spielzug brandgefährlich machte. Aber auch hier rettete der Keeper in Person von Jonas Oswald überragend. Gleicher musste auch noch zweimal entscheidend eingreifen, um die Führung weiter zu sichern. Zum Abschluss kamen dann weitere Chancen für den SVN hinzu. In Minute 85 kam Nordendorf gleich zweimal gefährlich vors Tor, erst spielte erneut Dennis Rotter auf Joshua Aydogan, der einmal mehr am Affinger Torwart scheiterte, direkt danach bedienten sich die beiden in vertauschter Rolle, aber auch daraus konnte kein Tor erzielt werden. In der 89. Minute machten es die Affinger selbst spannend, als eine Ecke per Abpraller knapp am Tor vorbeiging. Und nur eine Minute später war es Julian Mehring, der nochmal Dennis Rotter in vielversprechende Position brachte, aber leider wieder ohne Erfolg. Dann war auch Schluss.

Trotz der für viele Zuschauer spannenden Partie, hätte Nordendorf das ganze bereits früher und deutlicher entscheiden können. Leider war man aber vor dem gegnerischen Tor nicht kaltschnäuzig genug, so dass sich, je länger das Spiel dauerte, ein reger Schlagabtausch entwickelte.