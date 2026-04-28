Nachholspiel Bayernliga Süd: Pipinsried siegt in Nördlingen

Der FC Pipinsried konnte beim TSV Nördlingen mit 2:1 gewinnen. Dabei brachte Simon Gruber die Gastgeber zunächst in Front (49.). Die Führung hielt nur kurz Bestand, Dominik Neisser glich nur vier Minuten später aus. Es sah nach einer Punkteteilung aus, ehe Kubilay Celik in der 78. Minute das Spiel drehen konnte. Pipinsried überholt mit dem Sieg Nördlingen und ist nun Achter, Nördlingen ist mit zwei Zählern weniger Neunter.