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Nachholspiel Bayernliga Süd: Pipinsried siegt in Nördlingen
22. Spieltag im Live Ticker
von Paul Ruser · Heute, 20:30 Uhr · 0 Leser
Konnte in Nördlingen dreifach punkten: Der FC Pipinsried. – Foto: Bruno Haelke
Der FC Pipinsried konnte beim TSV Nördlingen mit 2:1 gewinnen. Dabei brachte Simon Gruber die Gastgeber zunächst in Front (49.). Die Führung hielt nur kurz Bestand, Dominik Neisser glich nur vier Minuten später aus. Es sah nach einer Punkteteilung aus, ehe Kubilay Celik in der 78. Minute das Spiel drehen konnte. Pipinsried überholt mit dem Sieg Nördlingen und ist nun Achter, Nördlingen ist mit zwei Zählern weniger Neunter.