 2026-04-28T04:45:54.822Z

Ticker

Nachholspiel Bayernliga Süd: Pipinsried siegt in Nördlingen

22. Spieltag im Live Ticker

von Paul Ruser · Heute, 20:30 Uhr · 0 Leser
Konnte in Nördlingen dreifach punkten: Der FC Pipinsried.
Konnte in Nördlingen dreifach punkten: Der FC Pipinsried. – Foto: Bruno Haelke

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Im Nachholspiel des 22. Spieltags der Bayernliga Süd konnte der FC Pipinsried beim TSV Nördlingen siegen. Der LIVE-Ticker:

Heute, 18:30 Uhr
TSV Nördlingen
TSV NördlingenNördlingen
FC Pipinsried
FC PipinsriedPipinsried
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Abpfiff

Der FC Pipinsried konnte beim TSV Nördlingen mit 2:1 gewinnen. Dabei brachte Simon Gruber die Gastgeber zunächst in Front (49.). Die Führung hielt nur kurz Bestand, Dominik Neisser glich nur vier Minuten später aus. Es sah nach einer Punkteteilung aus, ehe Kubilay Celik in der 78. Minute das Spiel drehen konnte. Pipinsried überholt mit dem Sieg Nördlingen und ist nun Achter, Nördlingen ist mit zwei Zählern weniger Neunter.