Spielvorbericht
SV Ramlingen-Ehlershausen (Archivbild)
SV Ramlingen-Ehlershausen (Archivbild) – Foto: Jörg Struwe

Nachholspiel am Nikolaustag: Schwalben zu Gast in der Warendorff-Arena

Am Samstag soll das zuvor abgesagte Duell zwischen dem SV Ramlingen-Ehlershausen und dem HSC BW Schwalbe Tündern nachgeholt werden.

Im Nachholspiel des 18. Spieltags der Landesliga Hannover empfängt der SV Ramlingen-Ehlershausen am Samstag um 14 Uhr den HSC BW Schwalbe Tündern in der Warendorff-Arena. Die Partie musste Mitte November zwanzig Minuten vor Beginn witterungsbedingt abgesagt werden. Nun trifft der Tabellenzweite auf den Vorletzten und beide Teams gehen davon aus, dass diesmal gespielt werden kann.

Morgen, 14:00 Uhr
SV Ramlingen-Ehlershausen
HSC BW Schwalbe Tündern
14:00

Ramlingen geht mit einer Serie von fünf Siegen in Folge in das Heimspiel und gewann zuletzt deutlich mit 6:1 beim SV Bruchhausen-Vilsen. Zu Hause hat die Mannschaft in dieser Saison noch keine Partie verloren. Die "Schwalben" hingegen haben seit rund einem Monat kein Punktspiel mehr bestritten und unterlagen zuletzt am 8. November mit 2:4 gegen Bruchhausen-Vilsen. Die vergangenen drei Partien gingen alle verloren, zudem holte das Team aus acht Auswärtsspielen nur einen Punkt. Das Hinspiel entschied Ramlingen mit 4:0 für sich, auch in der vergangenen Saison blieb Tündern ohne Erfolg in den direkten Begegnungen.

Gästetrainer René Hau zeigt sich dennoch kämpferisch. „Mit Ramlingen erwartet uns vor der Winterpause noch mal ein ganz dicker Brocken. Sie gehört zu den absoluten Topmannschaften der Liga. Für uns ist es nicht glücklich, dass wir seit über drei Wochen kein Spiel gemacht haben. Aber wir werden alles in die Waagschale werfen und versuchen, Ramlingen das Leben schwer zu machen.“

Die Zielsetzung aufseiten der Gastgeber ist klar. Laut Vereinsangaben möchte Trainer Philipp Rockahr gegen die abstiegsgefährdete Mannschaft aus dem Hamelner Vorort einen Sieg einfahren und damit den Abstand auf Tabellenführer SC Hemmingen-Westerfeld auf sechs Punkte verkürzen, bei einem Spiel weniger.

