Nachholspiel am Donnerstagabend Kellerduell in Wiesental +++ Turnaround bei Graben-Neudorf? +++ Trainerdebüt beim TSV

Als eines von am vergangenen Sonntag fünf ausgefallenen Spielen in der Kreisklasse B Hardt wird die Begegnung TSV Wiesental II gegen SpG Graben-Neudorf II bereits an diesem Donnerstag nachgeholt. Es trifft dabei der Tabellenletzte auf den Tabellenvorletzten. Mit 4 Tagen Verspätung feiert dabei Jochen Zimmermann sein TSV-Trainerdebüt. Graben-Neudorf will nach zuletzt 4 Niederlagen wieder in die Spur finden.

Ein Verantwortlicher des TSV Wiesental II merkt zur am Sonntag ausgefallenen Begegnung an: "Der Spielausfall war absolut o.k. Auf dem Hauptplatz war an ein Spiel nicht zu denken und auf dem zweiten Platz wären zwei Spiele auch denkbar schlecht gewesen, von daher insoweit alles o.k." Nur 4 Tage später kommt es bereits zur Neuansetzung. Der TSV-Verantwortliche: "Jetzt werden wir am Donnerstag beim Nachholspiel versuchen, die Punkte zu holen. Mit Graben-Neudorf sehen wir einen Gegner auf Augenhöhe, wir wollen hier unbedingt die drei Punkte bei uns behalten. Es ist das erste Spiel unseres neuen Trainers Jochen Zimmermann, hier wird sich zeigen, in wieweit die Handschrift des neuen Trainers schon zu sehen ist. Für uns kommen jetzt die Spiele, in denen wir einfach punkten wollen und müssen. Es wäre natürlich auch ein toller Einstand für unseren neuen Trainer." Im "TuS"-Lager will man es nicht versäumen, dem ausgeschiedenen Spielertrainer Yasin Salmaz nochmals ausdrücklich danke zu sagen: "An dieser Stelle möchten wir uns auch nochmals für die Zusammenarbeit mit Yasin bedanken und auch hier betonen, dass es der Wunsch von Yasin war, die Trainertätigkeit zu beenden. Yasin hat in den vergangenen drei Jahren hervorragende Arbeit geleistet und wird dem Verein sicherlich in nächster Zeit in einer anderen Tätigkeit wieder zur Verfügung stehen."

Seitens der SpG Graben-Neudorf II war man sehr daran interessiert, dass die ausgefallene Begegnung baldmöglichst nachgeholt wird, wie SpG-Spielertrainer Michael Feuerstein anmerkt: "Die Begegnung wollten wir so schnell spielen wie es nur geht. Dass diese ausgefallen ist, hat Staffelleiter Uwe Schwabenland zusammen mit dem TSV Wiesental entschieden und mich angerufen. Man muss ja auch die Plätze nicht kaputt machen, wir haben noch soviel Zeit im November oder können halt unter der Woche spielen." Die schnelle Neuansetzung entspricht daher auch dem Wunsch des Gastes, der jedoch personell wird improvisieren müssen, wie Feuerstein mitteilt: "Jetzt werde ich sehen müssen, welche Leute ich am Donnerstag zur Verfügung haben werde. Ich habe ja einige Schichtarbeiter und Studenten im Team. Wir werden aber nach Wiesental fahren und wollen von dort etwas Zählbares mitnehmen. Wir müssen uns auf uns konzentrieren und nicht schauen, was die anderen Mannschaften so machen. Es heißt kämpfen und laufen, laufen laufen ..."