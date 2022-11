Nachholspiel am Buß- und Bettag Das einzige Nachholspiel der Kreisoberliga Oberlausitz steigt im Görlitzer Stadion Junge Welt.

Am Mittwoch um 13:00 Uhr pfeift Schiedsrichter Sebastian Winkler aus Weißwasser die Begegnung im Görlitzer Stadion Junge Welt an. Der NFV Gelb-Weiß Görlitz 09, welcher sich vor ein paar Tagen noch mit dem vereinslosen Ukrainer Elmir Islami (19 Jahre) verstärkt hat, könnte mit einem Sieg auf 19 Punkte kommen und den SV Neueibau (4.) in der Tabelle überholen. Auch Kodersdorf könnte mit einem Sieg ein paar Plätz klettern. Mit einem sehr hohen Erfolg auf den 8. Platz, mit einem normalen Dreier bis auf den 9. Platz. Die Kodersdorfer stellen mit nur elf erzielten Saisontoren aber aktuell den schwächsten Angriff der Kreisoberliga Oberlausitz. Selbst Schlusslicht SG Blau-Weiß Obercunnersdorf (13.) hat fünf Treffer mehr erzielt. Kodersdorfs bester Torschütze Thomas Kliemt (drei Saisontore) hat halb so viele Treffer erzielt wie Gelb-Weiß Torjäger Martin Wieczorek (sechs Saisontore). (gs)