Nachholspiel: Altenstadt erwartet TSV Burggen/Bernbeuren im Derby

Seine Erfahrungen mit dem TSV Altenstadt sind nicht gerade die besten. Als „durchwachsen“ bezeichnet Patrick Landes seine Bilanz mit dem Landkreisrivalen aus der Nachbarschaft. Der Interimstrainer des TSV Burggen/Bernbeuren erinnert sich an so manches Unentschieden, ansonsten „haben wir eher verloren“. Am heutigen Mittwoch (18.30 Uhr) beim Gastspiel in Altenstadt kann er diesen Eindruck etwas revidieren. Seine Mannschaft bestreitet bei Flutlicht das erste von insgesamt drei Derbys in den nächsten anderthalb Wochen. Außerdem stehen noch der TSV Peiting und der FC Wildsteig/Rottenbuch auf dem Programm.

Der Aufsteiger geht mit frischem Mut in die Partie. Am vergangenen Wochenende fuhr er gegen den ASV Habach seinen zweiten Saisonsieg ein. „Ich hoffe, dass diese Motivation uns einen Push gibt“, so Landes. Er erwartet, dass sich sein Team in Altenstadt selbstbewusst präsentiert.

Zwar ist der Drittletzte der Kreisliga 1 personell etwas gebeutelt, weil Torhüter Wolfgang Meyer und Moritz Witter beruflich bedingt nicht zur Verfügung stehen. Doch das Team hat nach den ersten neun Begegnungen in dieser Saison reichlich dazugelernt, um zu wissen, wie es sich gegen einen spielstarken Gegner zu verhalten hat. „Wir haben in der Abwehr sehr gut gearbeitet“, lobt Landes sein Team, das in jüngster Zeit in der Defensive immer kompakter steht.

Was keine guten Nachrichten für den Gegner bedeutet. Dass Betonmischer so ihre Eigenheiten haben, mussten die Altenstädter in dieser Runde bereits hin und wieder erfahren. Der FC Wildsteig/Rottenbuch konterte den Tabellenneunten eiskalt aus, der WSV Unterammergau ermauerte sich in Altenstadt ein überraschendes Unentschieden.

Altenstadt rettet sich aus dem Keller

Dass es auch anders geht, demonstrierte der TSV jüngst gegen die Murnauer Reserve. Obwohl das Team personell auf der letzten Rille daherkam, brachte es einen schnöden 1:0-Erfolg gegen die Zweite Mannschaft des Landesligisten über die Runden. „Wir haben gelernt, dass man nicht glänzen, aber geduldig sein muss“, wertet Christoph Wagner diese Partie als einen weiteren Etappensieg im Entwicklungsprozess seiner Elf.

Der Dreier gegen den Neuling vom Staffelsee macht dem Altenstädter Trainer Hoffnung, dass seine Kicker die Abstiegszone so langsam hinter sich lassen und sich nach oben orientieren. Allerdings muss der Coach verkraften, dass gleich zwei seiner Leistungsträger in den kommenden Wochen nicht mehr zur Verfügung stehen.

Pius Schmitt ist zu seinem Studium nach Dresden aufgebrochen und Franz Demmler hat sich im Heimspiel gegen Murnau das Innenband im Knie gerissen. Er wird erst im nächsten Jahr wieder spielen können. „Das tut uns weh“, hadert der Coach mit Demmlers Verletzung. Immerhin kann Wagner wieder auf Max Hannappel zurückgreifen, der zuletzt gefehlt hat.

Derby-Bilanz lässt zu wünschen offen

„Die Jungs wissen, was auf sie zukommt“, ist der Coach überzeugt, dass seine Mannschaft die Herausforderung gegen Burggen/Bernbeuren annehmen wird. Ihre Bilanz in den bisherigen Landkreis-Derbys dieser Saison ist ausbaufähig. Gewonnen haben die Altenstädter bisher nur gegen den TSV Peißenberg. Was nicht viel heißen will. Auch Burggen/Bernbeuren behielt gegen die Kicker aus der ehemaligen Bergarbeitergemeinde die Oberhand. Es ist also gut möglich, dass es für Patrick Landes in Altenstadt wieder so durchwachsen weitergeht, wie es in der Regel schon in den vergangenen Jahren war.