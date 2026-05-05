Nachholspiel als Pflichtaufgabe für TuS Dassendorf

Auch wenn Halstenbek-Rellingen längst als Absteiger feststeht, will Kocadal den Gegner keinesfalls unterschätzen. „Wir treffen auf eine Mannschaft, die bereits abgestiegen ist, zuletzt aber mit vielen jungen Spielern auf sich aufmerksam gemacht hat“, sagt der Dassendorfer Trainer. Die jüngsten Resultate seien „knapp und durchaus respektabel“ gewesen, selbst gegen den ETSV habe es nur eine 0:1-Niederlage gegeben.

Für Dassendorf wird es also nicht nur darum gehen, früh für klare Verhältnisse zu sorgen, sondern auch die eigene Konzentration hochzuhalten. Gerade gegen Mannschaften, die befreit aufspielen können, entstehen in dieser Phase einer Saison mitunter unangenehme Aufgaben.

Besonders eine Personalie hebt Kocadal hervor: „Auf ihrer linken Außenbahn gilt es aufzupassen. Mit Aytunc Isik haben sie einen gefährlichen Flügelspieler in ihren Reihen, den wir im Griff haben müssen.“

„Eine Frage des Charakters“

Kocadal sieht die Herausforderung aber nicht nur im Gegner, sondern auch in den äußeren Bedingungen. „Für uns wird es vor allem eine Frage des Charakters“, betont er. Die Platzverhältnisse würden „wie schon in der Vorwoche eine große Herausforderung“ darstellen. Auf einem solchen Untergrund sei es „einfacher zu verteidigen als selbst das Spiel zu entwickeln“.

Trotzdem formuliert der Trainer eine klare Erwartung an seine Mannschaft: „Wir wollen genau da ansetzen, alles reinwerfen, unsere Leistung aus der letzten Woche bestätigen und unsere Chancen weiter wahren.“ Genau darum geht es für Dassendorf an diesem Abend. Nach dem wichtigen Erfolg zuletzt soll der nächste Schritt folgen. Ein überzeugender Sieg wäre nicht nur tabellarisch wichtig, sondern auch ein Signal an die Konkurrenz.

Sieg als Pflicht im Dreikampf

Der Dreikampf an der Spitze bleibt durch die Nachholspiele kompliziert, aber für Dassendorf ist die Rechnung einfach: Gewinnen, dranbleiben, Druck ausüben. Gegen Halstenbek-Rellingen wäre alles andere als ein Heimsieg ein schwerer Rückschlag.

Die Gäste stehen mit elf Punkten auf Rang 17 und haben bei 35:93 Toren eine schwierige Saison hinter sich. Dassendorf bringt dagegen mit 94 Treffern eine der besten Offensiven der Liga mit. Gerade deshalb wird erwartet, dass der Favorit die Partie bestimmt und seine Qualität durchsetzt.

Doch Kocadals Worte zeigen, dass bei der TuS niemand von einem Selbstläufer ausgeht. Dassendorf braucht Geduld, Konsequenz und die nötige Haltung - dann kann der Rückstand auf den ETV am Mittwochabend deutlich schrumpfen.