Nachholpartie zum Jahresauftakt Am Samstag empfängt Weiche Hannovers zweite Mannschaft.

Zur Lage: Liga-„Re-Start“ in Flensburg

Am 22. Spieltag erwischte es die Regionalliga Nord. Gleich vier Partien mussten am zweiten Dezember-Wochenende witterungsbedingt abgesagt werden. In Flensburg (gegen Hannover II), Hamburg (Teutonia gegen Kiel II), Norderstedt (gegen Drochtersen) und Rehden (gegen Hildesheim) konnte nicht gespielt werden. In den übrigen fünf Partien gab es drei Sieger. Der Tabellenführer VfB Lübeck erledigte seine Heimaufgabe gegen den Bremer SV beim 4:1-Erfolg sicher. Mit dem Hamburger SV II, der in Jeddeloh mit 3:0 gewann, konnte ein Verfolger mitziehen. Die jungen Rothosen durften so auf Platz zwei überwintern. Außerdem konnte der FC St. Pauli II mit einem 2:1 gegen Bremen II drei wichtige Punkte im Abstiegskampf buchen. Jeweils 1:1-unentschieden gingen die Duelle zwischen Delmenhorst und Phönix Lübeck sowie Havelse und Emden aus. Weiche überwinterte damit letztlich auf Platz sieben.

Am kommenden Wochenende wird von den ausgefallenen Partien jener 22. Runde lediglich das Spiel Flensburg gegen den Tabellendritten Hannover 96 II nachgeholt. Dennoch stehen zwei weitere Partien an. Jeweils erst am Sonntag empfangen Norderstedt und Hildesheim ihre Gäste von Werder Bremen II und Teutonia 05. So ist das Spiel von Weiche im Manfred-Werner-Stadion zugleich der Jahresauftakt der Regionalliga Nord.

Hannover II: positive Saisonüberraschung

Keine andere Mannschaft der Regionalliga Nord hat im vergangenen Herbst derart positiv überrascht wie der Nachwuchs von Hannover 96. Unter dem neuen Cheftrainer Daniel Stendel haben sich die jungen „Roten“ zu einer Spitzenmannschaft und vielleicht zur spielstärksten Vertretung der Liga entwickelt. Dabei ist bemerkenswert, dass nach den ersten vier Spielen bereits drei Niederlagen in der Bilanz standen. In den folgenden 16 Partien gab es ebenfalls drei Niederlagen. Mittendrin waren eine Serie von sieben Spielen ohne Niederlage bzw. eine von vier Siegen. Mit 47 erzielten Treffern stellen die drittplatzierten Hannoveraner derzeit auch den drittbesten Angriff der Liga. Allerdings sind die bislang beiden besten Schützen in Flensburg definitiv nicht dabei. Franck Evina, mit zwölf Saisontoren auf Platz zwei der Nord-Torjägerliste, wechselte inzwischen zum SV Sandhausen in die 2. Liga. Sturmpartner Monju Momuluh, der siebenmal traf, unterschrieb mittlerweile einen Profivertrag beim eigenen Verein und wird „Rot“-gesperrt auf jeden Fall fehlen. Nicht mehr im Kader ist zudem der Ex-Lübecker Fynn Kleeschätzky, der nach nur einem halben Jahr mit lediglich zwei Liga-Einsätzen zu Germania Halberstadt in die Regionalliga Nordost weitergezogen ist. Robin Friedrich, ein 19-jähriges Sturmtalent, das schon sechsmal traf und drittbester Torschütze der Mannschaft ist, könnte hingegen am Samstag dabei sein.

Den drei Abgängen steht zumindest offiziell kein Neuzugang gegenüber, wobei die Hannoveraner auf ihre eigene U19 zurückgreifen können. In der Wintervorbereitung gab es vier Testspiele, alle im eigenen Eilenriedestadion. Nach einem 3:3-Remis gegen den HSC Hannover und einer 3:4-Niederlage gegen den West-Regionalligisten SV Rödinghausen lief es bei der Elf von Trainer Daniel Stendel immer besser. Einem 6:0 gegen den SV Arminia folgte ein 3:0 zur Generalprobe gegen Liga-Konkurrent Teutonia 05.

Aus Flensburg gab es bereits viele lobende Töne gen Hannover. Das Hinspiel hatte Flensburg zwar 3:0 gewonnen. Wer allerdings genau hingesehen hatte, sah schon dort das fußballerische Potential des Kontrahenten. So sagte Florian Meyer, als es über die positiven Überraschungen der Hinrunde ging, neulich in einem Interview des Stadionmagazins „Steilpass“: „Ich finde, dass Hannover 96 II einen richtig guten Ball spielt.“ Und SC-Geschäftsführer Sport, Christian Jürgensen, merkte an, dass die Stendel-Elf „die spielstärkste Mannschaft der Liga“ sei. Ganz ähnlich sieht es Torwarttrainer Jan Neujahr, der im Interview mit dem Stadionmagazin „Steilpass“ meinte: „Hannover 96 II ist eine spielerisch und taktisch top ausgebildete Mannschaft, die zudem über enormes Tempo verfügt. Mit Daniel Stendel haben sie einen tollen Trainer, der auch schon höherklassig gearbeitet hat und den Jungs ein wichtiger Wegbereiter vor dem Sprung in den Profibereich ist. Alles in allem ein ganz dickes Brett, was es zu bohren gilt.“ Solchen Worten schließt sich der neue Cheftrainer Benjamin Eta in seiner Bewertung nahtlos an. Über den kommenden Kontrahenten sagte er: „Es ist eine spielstarke Mannschaft. Die Zweiten des HSV und von 96 sind spielerisch die beiden stärksten Mannschaften der Liga, gerade was die Offensive betrifft. Wenn sie konstanter spielen würden, was bei so jungen Mannschaften immer das Problem ist, würden sie auch noch stärker mit dem VfB Lübeck konkurrieren können.“

Das Erstaunliche daran: Anders als etwa bei der U21 des Hamburger SV, wo es im Sommer keinen gravierenden Umbruch gab, hat es bei Hannover II gleich 19 (!) Zugänge gegeben, darunter acht Talente, die aus der eigenen U19 hochgezogen worden sind. Mit Franck Evina, der von den eigenen Profis zur U23 abkommandiert worden war, hat ein neunter Sommerzugang aus dem eigenen Verein diesen – wie erwähnt – inzwischen Richtung Sandhausen verlassen. Von den zehn externen Verpflichtungen nimmt der 26-jährige Fynn Arkenberg eine Sonderrolle ein. Er kam aus Havelse jetzt ins NLZ der „96“er zurück und ist neben Marin Popovic (28) der einzige Feldspieler, der nicht die U-23-„Norm“ erfüllt. Von den übrigen „Neuen“ haben sich vor allem Lars Gindorf (FC Memmingen), Tom Moustier (Olympique Marseille B), Nick Stepantsev (Hansa Rostock II) und Robin Friedrich (RB Leipzig U 19) schnell in der Liga einen Namen geschaffen. Tom Moustier etwa wurde zuletzt zudem bei den Profis getestet.