Nachholnächte in Nordost: Punkte, die wie Gold glänzen

In der Regionalliga Nordost wird unter der Woche nachgelegt – und diese Nachholspiele treffen drei Teams, die zuletzt starke Signale gesendet haben oder dringend Luft brauchen. Oben bleibt es eng: Lok Leipzig (55 Punkte) steht weiter vorn, doch Carl Zeiss Jena (48) hat das Spitzenspiel in Leipzig 2:1 gewonnen und damit das Rennen angeheizt. Dahinter folgt Hallescher FC (47) nach dem 3:1 gegen Chemnitz. Im unteren Bereich ist jeder Punkt Überleben: BFC Dynamo (23) hat in Greifswald 1:0 gewonnen, Greifswald selbst steckt bei 19 Punkten fest. Und mittendrin: Hertha BSC II (30) nach dem furiosen 5:0 gegen Preussen, Luckenwalde (28) nach dem 1:1 bei Hertha 03, Altglienicke (36) nach dem bitteren 0:4 in Meuselwitz. Diese Nachholnächte sind keine Randtermine – sie sind Korrekturen mit Wucht.

Hertha BSC II kommt mit Rückenwind, Greifswald mit Druck. Hertha BSC II ist Achter mit 30 Punkten (22 Spiele, 36:40 Tore) und hat am letzten Spieltag ein Ausrufezeichen gesetzt: 5:0 gegen BFC Preussen. Plötzlich wirkt das Mittelfeld heller, der Abstand nach unten größer – aber in dieser Liga hält Ruhe nie lange. Greifswalder FC ist 15. mit 19 Punkten (22 Spiele, 22:34 Tore) und musste zuletzt eine schmerzhafte Niederlage hinnehmen: 0:1 gegen BFC Dynamo.

Das Nachholspiel ist deshalb so brisant, weil es für beide Seiten um Richtung geht: Hertha II kann sich mit einem weiteren Sieg endgültig im sicheren Mittelfeld festsetzen. Greifswald braucht Punkte, um nicht weiter in den Sog der Abstiegszone zu geraten – denn hinter den 19 Punkten beginnt das Feld, in dem jeder Spieltag wie ein Sturz wirken kann. ---

Ein Spiel, das nach Abstiegskampf und Mittelfeld-Ambition zugleich riecht. BFC Dynamo steht auf Rang 14 mit 23 Punkten (21 Spiele, 25:34 Tore) – und kommt aus einem Sieg, der wie ein Befreiungsschlag wirkt: 1:0 in Greifswald. Dynamo hat sich damit Luft verschafft, aber eben nur ein bisschen. 1. FC Magdeburg II (Aufsteiger) ist Elfter mit 27 Punkten (23 Spiele, 36:34 Tore) und verlor zuletzt 1:2 gegen FSV Zwickau. Für den BFC Dynamo ist dieses Nachholspiel die Chance, aus dem einen Sieg eine kleine Serie zu bauen und sich von unten wegzuschieben. Für Magdeburg II ist es die Möglichkeit, die Niederlage gegen Zwickau zu korrigieren und das Polster nach unten zu stabilisieren. In einem Feld, in dem Babelsberg und Dynamo bei 23 Punkten stehen, kann ein einziger Abend die ganze Lage verschieben. ---

Am Mittwoch folgt das Duell, das auf dem Papier nach Mittelfeld klingt – und in Wahrheit nach Nervosität. VSG Altglienicke ist Sechster mit 36 Punkten (22 Spiele, 32:26 Tore), aber das letzte Spiel war ein harter Schlag: 0:4 in Meuselwitz. Ein Ergebnis, das nicht nur Punkte kostet, sondern auch Selbstbild. FSV 63 Luckenwalde steht mit 28 Punkten (21 Spiele, 24:29 Tore) auf Rang 10 und holte zuletzt ein 1:1 bei Hertha 03. Altglienicke will sofort zeigen, dass das 0:4 ein Ausreißer war – gerade weil die Plätze fünf bis sieben so eng beisammenliegen und Zwickau (42) schon ein Stück weg ist. Luckenwalde wiederum kann mit einem Auswärtserfolg ein echtes Statement setzen und sich weiter vom unteren Feld lösen. Es ist eines dieser Spiele, in denen man merkt: Ein Nachholtermin ist nicht „zusätzlich“ – er ist oft entscheidend.