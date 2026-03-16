Nachholer KL: Überraschungen im Norden, Favoritensiege im Süden

Einen gelungenen Re-Start ins neue Jahr feierte die U23 des FC Weiden-Ost (in Weiß) beim knappen 1:0 gegen den Tabellennachbarn FV Vilseck (dunkles Trikot). – Foto: Norbert Meyer

Für insgesamt vierzehn Mannschaften in den Kreisligen Nord und Süd endete die Winterpause am vergangenen Wochenende vorzeitig, sie hatten im Rahmen von Nachholspielen ihren ersten Auftritt im neuen Kalenderjahr. Dabei bewahrheitete sich bei einigen Partien die Fußballerweisheit, dass das erste Spiel nach langer Pause meist ein schwieriges ist, weil einfach der Rhtyhmus fehlt und man nicht so recht weiß, wo man leistungsmässig steht. Diese Erfahrung machten nun der Ligaprimus der Nordstaffel, der SV 08 Auerbach (1./39), der beim sieglosen Schlußlicht SV Kohlberg (14./5) überraschend nicht über ein 1:1 hinauskam und auch einer seiner beiden Verfolger, die SV Grafenwöhr (3./37), die sich zuhause - ebenfalls überraschend - gegen den VfB Rothenstadt (9./21) mit einem 2:2 begnügen musste. In den beiden weiteren Matches der Nordgruppe trennten sich der ASV Haidenaab (10./19) und der FC Vorbach (11./17) im Derby 2:2, vergrößerten damit den Vorsprung um einen Punkt gegenüber dem SC Eschenbach (12./11), der gegen den TSV Eslarn (4./33) beim 0:5 eine hohe Heimniederlage zum Start einstecken musste. Die Grenzlandelf rückte damit bis auf fünf Punkte an das punktgleiche Duo Trabitz/Grafenwöhr (beide 38 Zähler) heran.

Anders, als im Norden, feierten die sich im Einsatz befindenden Anwärter auf die ganz vorderen Plätze des Südens bei ihrem Re-Start ein Erfolgserlebnis, was sie auf der Tabellenleiter - bei mehr absolvierten Spielen als die direkte Konkurrenz - ein wenig hochklettern ließ. Da ließ der neue Tabellenzweite TuS Rosenberg (2./34 - 3:0 in Köfering) ebenso nichts anbrennen, wie der neue Dritte DJK Ursensollen (3./34 - 3:2 gegen Haselmühl), die beide ihre Matches gegen die Kellerkinder der Liga - wenn auch mit Mühe - für sich entscheiden konnten. Schließlich behielt im dritten Nachholspiel die U23 des FC Weiden-Ost (7./27) gegen den FV Vilseck (8./22) mit dem knappsten aller Ergebnisse die Oberhand und schlug damit vor dem offiziellen Start in die Restrückrunde einen Keil von fünf Zählern zwischen sich und dem Tabellennachbarn.



Im Überblick die Matches des Nachholspieltags beider Kreisligen mit Daten, Spielbericht und Stimmen:







Kreisliga Nord Kreisliga Nord



Über die Berechtigung des Gästesiegs - auch in dieser Höhe - gab es nach 91 Minuten keine Diskussionen. Die Grenzlandelf wurde vom Anpfiff weg ihrer Favoritenrolle gerecht und legte bis zum Seitenwechsel - wenn auch mit tatkräftiger einheimischer Unterstützung - schon ein vorentscheidendes 3:0 vor. Nach Wiederbeginn waren dem SCE die Bemühungen auf eine Resultatsverbesserung nicht abzusprechen, letztlich behielten die Gäste aber in jeder Phase des Spiels die Kontrolle und hätten bei schnellen Gegenzügen neben den beiden weiteren Treffern von Ondrej Kral und Ligatorjäger Sebastian Striegl (nun 26 Treffer) noch das ein oder andere Tor nachlegen können. Während sich die Gäste dem Führungstrio der Liga nun weiter annähern konnten, hat sich der Rückstand des SCE zum rettenden Ufer nach Punktgewinn der dort platzierten Konkurrenz weiter vergrößert.

"Wir hatten uns für das Nachholspiel viel vorgenommen, konnten jedoch die guten Eindrücke aus der Vorbereitung nicht auf den Platz bringen. Leider kassierten wir zudem die ersten drei Tore aufgrund individueller Fehler. In der zweiten Hälfte haben wir noch probiert, ran zu kommen, kassierten dann aber noch zwei Kontertore. Der Sieg für Eslarn war absolut verdient, da sie unter anderem sehr effektiv vor dem Tor agierten", so das Resümee von SCE-Coach Muhammet Dal. "Wir hatten uns viel vorgenommen, um den Rückstand zu den Top 3 mit dem Nachholspiel nochmals zu verkürzen. So haben wir von Beginn an das Heft in die Hand genommen und unser Spiel durchgedrückt. Die Drei-Tore-Führung bis zur Pause ging völlig in Ordnung. Nach dem Wechsel ließen wir hinten nichts mehr anbrennen und legten vorne noch nach. Allerdings konnten wir das Chancenplus in Hälfte 2 nicht noch zu mehr Treffern nutzen, da wir zu unentschlossen den ein oder anderen Angriff nicht konsequent zu Ende spielten. Für uns zählten letzten Endes nur die drei Punkte und die haben wir eingefahren", sagte Gästespielercoach Peter Rackl. Tore: 0:1 Sebastian Striegl (17.), 0:2 Fabian Wirnshofer (27.), 0:3 Rene Gall (33.), 0:4 Ondrej Kral (62.), 0:5 Sebastian Striegl (89.) - Schiedsrichter: Andreas Weismeier - Zuschauer: 75









Nach 90 plus 4 Minuten hatte das mit Spannung erwartete und für Zählbares im Abstiegskampf wichtige Derby keinen Sieger. Beide Seiten waren sich im Nachklapp einig, mit dem Remis leben zu können. Dem ASV gelang ein Blitzstart, der ihm allerdings keine Sicherheit verlieh. Die Gäste rissen das Ruder an sich und wendeten durch zwei Tore bis zum Pausentee verdientermaßen das Blatt. In einem offenen Schlagabtausch nach Wiederbeginn hätte man hüben wie drüben das Ergebnis korrigieren können, letztlich gelang den Hausherren vier Zeigerumdrehungen vor Ende der regulären Spielzeit noch der Gleichstand.

"Letztendlich müssen wir mit dem 2:2 zufrieden sein, weil wir am Ende in Unterzahl spielen mussten, außerdem davor noch eine Zeitstrafe kassiert hatten, was uns mit jeweils einem Mann weniger natürlich schon Kraft gekostet hatte. Der späte 2:2-Ausgleichstreffer war aus meiner Sicht gemessen an den Spielanteilen auf jeden Fall verdient. Trotz unseres frühen 1:0 hat Vorbach danach das Spiel übernommen, wir waren da zu passiv, haben Zweikämpfe verloren und geraten durch zwei seltsame Gegentore in Rückstand. Nach der Pause gab es Chancen auf beiden Seiten, die Partie blieb eng, wobei beide Teams das Spiel hätten auf ihre Seite ziehen können. Letztlich sind wir mit dem 2:2 zufrieden, den Abstand nach hinten haben wir gehalten. Kommendes Wochenende sind wir Außenseiter gegen Grafenwöhr. Was mir heute aber wichtig war, dass wir gezeigt haben, den Kampf anzunehmen. Spiele gegen Vorbach sind immer schwer, da ist das körperlich Dagegenhalten unabdingbar, um zu punkten. Gegen Grafenwöhr wollen wir daran anknüpfen", so ASV-Vorstand Stephan Veigl im Rückblick "Nach dem frühen Rückstand zeigte meine Mannschaft Moral und glich nur ein paar Minuten später aus. Das 2:1 war eine gute Aktion von Dominik Lang auf dem Flügel und Lautner vollendete souverän. Leider haben wir es danach versäumt, das dritte Tor noch vor der Halbzeit zu machen. Am Ende konnten wir leider das Spiel trotz Überzahl nicht über die Zeit bringen. Durch einen unnötigen Freistoß glich der Gegner kurz vor Schluss aus. Eric Fastenmeier hatte noch den Siegtteffer in der letzten Minute auf dem Fuß, verzog aber leider. Meine Mannschaft hat ein gutes Spiel gezeigt. Natürlich hätten wir gerne drei Punkte mitgenommen, aber wir können gut mit dem einen leben", so FC-Coach Markus Tusek in seinem Statement. Tore: 1:0 Michael Lehner (2.), 1:1 Manuel Groher (10.), 1:2 Nico Lautner (37.), 2:2 Andreas Hübner (86.) - Schiedsrichter: Andreas Frieser - Zuschauer: 150 - Platzverweise: Zeitstrafe für Fabian Krügel (ASV/45.+1), Gelb-Rot für Christian Scherm (ASV/80.).









Dicke Überraschung in Kohlberg, wo der vermeintliche "David" SVK dem "Goliath" aus Auerbach am Ende hochverdient einen Zähler abknöpfte. Während die Heimelf vom Anpfiff weg hochmotiviert ans Werk ging und dem Tabellenführer auch spielerisch Paroli bot, enttäuschten die Bergstädter doch insgesamt gesehen und wurden ihrer Favoritenrolle nicht gerecht. Während der Punktgewinn die Heimelf von den Zahlen her nicht weiter bringt, haucht der Wild-Crew dieses 1:1 gegen den Primus doch mächtig Selbstbewußtsein für die kommenden Aufgaben ein. Der SVA hingegen verpasste es, sich eigentlich wie geplant von den lästigen Mitbewerbern ganz oben ein wenig abzusetzen.

"Unter dem Strich steht ein gelungenes Auftaktspiel gegen den Tabellenführer - auch wenn es keine drei Punkte waren, fühlte sich der Punktgewinn doch irgendwie wie ein Sieg an. Wir waren ab der ersten Sekunde im Spiel, haben sehr gut gegen den Ball gearbeitet, über 90 Minuten hatten wir eigentlich alles im Griff. Die Pressingsituationen haben wir ebenfalls gut genutzt und waren dabei sehr giftig. Nach zehn Minuten kann es schon 1 oder sogar 2:0 für uns stehen und hinten haben wir nichts Zwingendes zugelassen. Möchte sogar so weit gehen, zu behaupten, dass wir heute die bessere Mannschaft waren, weil wir mutig und aggressiv gespielt haben. Das 0:1 war ein dummes Gegentor, da müssen wir im Zentrum das Foul ziehen oder gestaffelter gegen Ball und Gegner arbeiten. Doch haben wir uns danach nicht aufgegeben, haben nochmal alles investiert und das 1:1 erzwungen. Alles andere wäre heute nicht gerecht gewesen. Großes Lob an meine Mannschaft. Genau da machen wir weiter", so ein sehr zufriedener SVK-Coach Eugenio Wild. Ein wenig anders die Stimmungslage bei Gästetrainer Daniel Maier: "Wir konnten über die ganze Spielzeit unsere Stärken nicht auf den Platz bringen. Weite Teile des Spiels agierten wir zu fahrig und mit zu wenig Überzeugung. Unser Tor haben wir gut rausgespielt und beim Gegentor hatten wir Pech, dass eine verunglückte Flanke unhaltbar im Tor landete. Dennoch hatten wir auch Glück, dass der Gegner kurz vor Ende des Spiels nur den Pfosten traf, auf der anderen Seite jedoch hätten wir einen Elfmeter kriegen müssen. Unterm Strich wäre aber ein Sieg von uns nicht verdient gewesen. Kompliment auch an Kohlberg, die nicht wie ein Tabellenschlusslicht aufgetreten sind. Sie werden gerade zuhause mit ihren Fans noch einige Punkte holen." Tore: 0:1 Timo Hausner (55.), 1:1 Philipp Ertl (73.) - Schiedsrichter: Klaus Seidl - Zuschauer: 140 - Platzverweise: Rot für Rabar Baker Ismail (SVK/90.) und Cengiz Izmire (SVA/90.)









Die zweite große Überraschung des Nachholspieltags, wo der favorisierte, in der ersten Häfte klar spielbestimmende Gastgeber in der Schlußphase einen zwischenzeitlichen Zwei-Tore-Vorsprung noch aus der Hand gab. Während die Heimelf unter dem Strich wichtige Zähler im Buhlen um die Aufstiegsplätze liegen ließ, verdienten sich die Weidener Vorstädter den etwas glücklichen Punktgewinn durch nimmermüden Einsatz, einer guten Moral und dem bis in die Schlußphase hinein gezeigten Willen, dem Favoriten zumindest einen Punkt abzuringen.

"Am Ende steht ein enttäuschendes 2:2. Dabei versäumten wir es, in einer guten Anfangsphase mit einem 2:0 noch nachzulegen, da dominierten wir Ball und Gegner klar. Dann kam die schwere Verletzung von Jonas Ertl, der sich vermutlich das Kreuzband gerissen hat, danach haben wir einfach nicht mehr zu unserem Spiel gefunden. Kurz vor der Halbzeit kassieren wir dann den Anschlußtreffer und gehen mit einem nur knappen Vorsprung in die Kabinen. Nach dem Seitenwechsel wollten wir gleich nachlegen und ich war mir eigentlich sicher, dass wir das Spiel sicher nach Hause bringen, denn von Rothenstadt kam in Halbzeit 1 kaum einmal Gefahr. Doch es sollte anders kommen. Wir waren uns scheinbar unserer Sache zu sicher, während der VfB kräftig zulegte und bei einem Konter schon fast das frühe 2:2 gemacht hätte, als der Ball nur an die Latte prallte. Auch wenn wir im weiteren Verlauf nicht mehr gut spielten, hatten wir dennoch alles im Griff, verpassten dann aber die Chance auf eine Vorentscheidung, als Alex Dobmann einen Elfmeter nicht verwandeln konnte. Und wie es im Fußball so ist, wenn die eigene Chancen liegen lässt, wirst du am Ende noch bestraft, dem VfB gelang schließlich noch der Ausgleich. Wir versuchten wohl noch, das Ding zu ziehen, am Ende wäre ein Sieg - da bin ich ehrlich - nicht verdient gewesen, weil in Halbzeit 2 überheblich, arrogant und auch kopflos gespielt wurde. Der Vorwurf, den ich meiner Mannschaft mache, ist, dass sie einfach nicht mehr Gas gegeben hat, der Punktverlust ist, nachdem Auerbach auch nicht gewonnen hat, natürlich schon ärgerlich. Ich erwarte einfach mehr Leidenschaft und Hingabe meiner Truppe, in der aktuell auch deshalb Unruhe herrscht, weil der sieben Kilometer entfernt beheimatete Verein bei uns weiter wildert und schon vier unserer Spieler verpflichtet hat für die kommende Saison. So etwas macht etwas mit einer Mannschaft. Nun, wir wollen dennoch oben dran bleiben, ein anderes Gesicht zeigen in den kommenden Wochen. Glückwunsch an Rothenstadt, meine Jungs werde ich am Dienstag wieder aufbauen, wir schauen nach vorne", so SVG-Coach Bobby Bafra in einer ausführlichen und sehr emotionalen Sprachnachricht für FuPa. "Zu allererst möchte ich dem Grafenwöhrer, der sich verletzt hat, alles Gute und eine schnelle Heilung wünschen. Zum Spiel möchte ich sagen, dass die Mannschaft eine sehr ordentliche bis gute Leistung bot. Zur richtigen Zeit hatten wir auch das notwendige Quäntchen Glück und machten dann nicht unverdient den Ausgleich", so VfB-Coach Roland Lang. Tore: 1:0 Marco Zeiss (13./Eigentor), 2:0 Marcello Siemski (19.), 2:1 und 2:2 Nico Enders (48./81.) - Schiedsrichter: Christoph Spöth - Zuschauer: keine Angaben - Zeitstrafe für Alexander Funk (VfB/90.)







Kreisliga Süd







Verdientermaßen holte die junge Ostler-Elf den ersten Dreier im neuen Jahr, dabei ist der knappe Sieg durch die Tatsache, dass er nach fast einer kompletten zweiten Hälfte mit einem Mann weniger errungen wurde, noch höher zu bewerten. In einer Partie, in der über weite Strecken spielerische Highlights Mangelware blieben und hüben wie drüben eher kämpferische Akzente gesetzt wurden, sollte ein frühes Tor von Jonas Zeiler nach 12 Zeigerumdrehungen am Ende das Spiel entscheiden. Einen Platzverweis des Torschützen nur wenig nach Wiederanpfiff konnten die Garnisonsstädter letztlich nicht dazu nützen, um zumindest einen Zähler mit nach Hause zu nehmen.

"Sehr wichtiger Sieg zum Start in die Restrunde. Das Spiel war irgendwie passend zur Jahreszeit. Dazu 40 Minuten in Unterzahl - großes Lob an meine Jungs", so der kurze Kommentar von Ostler-Coach Tim Schlesinger. "Wie erwartet wurde es ein Kampfspiel, in dem wir nie richtig in die Partie kamen. Über die gesamten 90 Minuten waren wir zu fehleranfällig, standen zu weit vom Gegner entfernt und gewannen keine zweite Bälle. Deshalb hat Weiden Ost auch verdient gewonnen", sagte ein enttäuschter FVV-Spielertrainer Tobias Graßler. Tore: 1:0 Jonas Zeiler (12.) - Schiedsrichter: Keine Angaben - Zuschauer: 50 - Platzverweis: Gelb-Rot für Jonas Zeiler (FC/52.)









Lange sah es nach einer faustdicken Überraschung aus, am Ende stand der SV Köfering jedoch mit leeren Händen da. Im Duell gegen den Favoriten aus Rosenberg zeigte die Heimelf eine leidenschaftliche Leistung, die erst in der Schlussphase nicht belohnt wurde. Über fast 80 Minuten bot der SVK dem Aufstiegsaspiranten ordentlich Paroli. Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung und enormer Einsatzbereitschaft hielten die Gastgeber das 0:0 und versteckten sich keineswegs. Köfering kreierte immer wieder eigene Möglichkeiten und war drauf und dran, dem Favoriten wichtige Punkte im Aufstiegsrennen zu stibitzen. Der bittere Wendepunkt ereignete sich in der 79. Spielminute: Mit dem 0:1-Gegentreffer riss der rote Faden im Spiel der Köferinger. In der Folge verlor die Heimelf die Ordnung, was Rosenberg eiskalt ausnutzte, um zwei weitere Treffer zum 0:3-Endstand nachzulegen.

„Wir haben knapp 80 Minuten ein ordentliches Spiel gemacht und mit dem Favoriten mitgehalten. Mit dem 0:1 ist unser Plan dann leider gerissen“, resümierte Sportvorstand Christopher Ernst. Trotz der Niederlage herrscht in Köfering keine Weltuntergangsstimmung. Ernst betont, dass das Ergebnis kein Genickschlag im Kampf um den Klassenerhalt sei. Ähnlich wie im Hinspiel, wäre auch diesmal ein Punktgewinn absolut möglich gewesen. „Wir nehmen viele positive Aspekte aus dieser Partie mit. Wir werden uns in den kommenden Wochen weiter verbessern und konzentriert an unseren Zielen arbeiten", so der Sportliche Leiter. Coach Christian Helleder bedauerte, dass man eigene Möglichkeiten, ein Tor zu erzielen, leider nicht nutzte und dem favorisierten Gast hingegen zehn Minuten Unaufmerksamkeit und Unordung der Seinen reichten, um das bessere Ende für sich zu schaffen. "Wir sind sehr glücklich, dass uns der perfekte Start in die Restrunde gelungen ist. Es war das erwartet harte Stück Arbeit, Köfering hat sehr diszipliniert verteidigt und es uns nicht einfach gemacht, Chancen zu kreieren. Letztendlich sind uns aber dennoch drei späte, aber sehr schöne Tore gelungen. Die Mannschaft hat Ruhe bewahrt und wir haben über 90 Minuten unser Spiel durchgezogen. Sehr reifer Auftritt, der verdient mit drei Punkten belohnt wurde", so Gästespielertrainer Dennis Kramer nach der Partie an seiner früheren Wirkungsstätte. Tore: 0:1 Ben Falk (79.), 0:2 und 0:3 Stefan Pfab (81./90.+1) - Schiedsrichter: Michael Hartlehnert - Zuschauer: 35









Zwei Mal egalisierte der abstiegsgefährdete "Underdog" aus Haselmühl einen Rückstand beim favorisierten Gastgeber, der erst in der "Crunchtime" der Partie endgültig den Deckel auf diesen siebten Saisonheimsieg machte. Der abstiegsgefährdete ASV hielt auf schwer zu bespielendem Untergrund über weite Strecken gut mit und hielt die Partie - auch weil die DJK sich bietende Chancen nicht gewinnbringend nutzte - lange Zeit offen. Während die Kotzbauer-Elf vor der offiziellen Wiederaufnahme der Spielbetriebs weiterhin kräftig "Höhenluft" schnuppert, tritt der ASV im Keller auf der Stelle, konnte er sich dem rettenden Ufer nicht wie erhofft ein wenig nähern.