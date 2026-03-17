Nachholer KK: Irchenrieth und Dießfurt top, Trapo lässt Federn

Mit einem klaren 4:1 gegen die abstiegsgefährdete SG Püchersreuth/Floß (in Blau) gab Kreisligaabsteiger DJK Weiden (in Weiß-Rot) seinen Ambitionen auf einen Aufstiegsplatz gleich zum Re-Start Nahrung. – Foto: Dagmar Nachtigall

In einem dem offiziellen Re-Start am kommenden Wochenende vorgezogenen Nachholspieltag haben die drei Kreisklassen ihre Tabelle etwas begradigen können, der ein oder andere Verein muss dennoch noch einmal Überstunden leisten, um seinen Rückstand in puncto absolvierter Matches aufzuholen. Konnten die drei Spitzenreiter zum Start ihre Pole Position verteidigen? Der des Westen, der FC Dießfurt (1./50 - 5:1 im Spitzenspiel gegen Hahnbach II) führte ohnehin das Klassement mit großem Vorsprung an und verteidigte diesen gleich zum Auftakt erfolgreich. Mehr Mühe hatte da die DJK Irchenrieth (1./37 - 3:2 gegen Altenstadt/VOH), der Ostprimus, dessen Dreier aber deshalb aufgewertet wurde, weil der größte Konkurrent SV Altenstadt/WN (2./33 - 1:3 in Pleystein) sein Match in den Sand setzte und der Abstand von der 1 zur 2 jetzt vier Punkte beträgt (Altenstadt hat ein Spiel weniger). Bleibt noch der Topfavorit der Südstaffel, die SG Traßlberg/Poppenricht (1./45), sie konnte den Plan, sich mit dem Nachholspiel von Mitstreiter DJK Ensdorf (2./44 - am Wochenende spielfrei) auf drei Zähler abzusetzen, nicht in die Tat umsetzen, reichte es doch bei der Germania aus Amberg nur zu einem 1:1. Die Folge: Nur ein Punkt trennt die beiden sich einen packenden Kampf liefernden Teams ganz oben, es bleibt also mega spannend im Süden unseres Spielkreises.

Im Überblick die Matches des Nachholspieltages in den drei Kreisklassen mit allen Daten, ausgesuchten Spielberichten und Stimmen dazu: Kreisklasse Süd

Das Spiel zweier Anwärter auf den besten dritten Platz der drei KK entschied der TSV Kümmersbruck (3./34) gegen den 1. FC Neukirchen (4./32) für sich, zum engeren Kreis der Interessenten für die dritte Stufe auf dem "Stockerl" gehören weiterhin auch die DJK Ammerthal (5./32 - 6:0 in Rosenberg) und der SV Kauerhof (6./30 - 2:1 in Schmidmühlen).

Tore: 0:1 Tobias Hüttner (5.), 1:1 Kai Artmann (18.), 1:2 Tobias Hüttner (33.) - Schiedsrichter: Werner Zaspel - Zuschauer: 75 - Platzverweis: Gelb-Rot für Daniel Zauner (SVK/90.+4).

Tore: 0:1 Kevin Ebi (8.), 0:2 Lukas Hetzenecker (25.), 0:3 Fabian Strobl (39.), 0:4 Lukas Peter (66.), 0:5 Nico Schaller (78.), 0:6 Fabian Strobl (85.) - Schiedsrichter: Sergej Aleschko - Zuschauer: 20

Nicht unverdient knöpfte die Germania dem favorisierten Gast einen Zähler ab. Wie erwartet, erarbeitete sich der Ligaprimus vom Anpfiff weg eine optische Dominanz, musste gegen eine auf schnelle Gegenzüge setzende Germania aber kurz vor der Pause das 0:1 hinnehmen. Nach Wiederanpfiff und dem schnellen Ausgleich erhöhten die Gäste den Druck, der Lucky Punch sollte ihnen aber gegen eine leidenschaftlich kämpfende Heimelf nicht mehr gelingen. "Ich bin sehr stolz auf meine Mannschaft, denn sie hat über die komplette Spielzeit hinweg fast alles wegverteidigt, als Mannschaft gekämpft und immer wieder versucht, Nadelstiche zu setzen. Uns war klar, dass wir nicht viele Möglichkeiten bekommen, eine davon haben wir sauber zu Ende gespielt und sind nicht unverdient in Führung gegangen. Schade, dass der Ausgleich so früh nach der Halbzeit kam, danach war es eine Willenssache, dagegen zu halten. Das haben die Jungs super hinbekommen. Ich denke, auch wenn es fußballerisch kein Leckerbissen war, geht die Punkteteilung in Ordnung", sagte Germania-Coach Thomas Roth. "Mit dem SC Germania Amberg erwartete uns das gewohnt schwere Auswärtsspiel. Die Partie war über die gesamte Spielzeit hinweg kampfbetont, aber jederzeit fair. In der ersten Halbzeit erspielten wir uns einige Chancen, jedoch fehlte in den entscheidenden Momenten die letzte Durchschlagskraft. Nach einer eigenen Ecke wurden wir dann durch einen gut ausgespielten Konter überrascht und mussten das 1:0 hinnehmen. Für die zweite Halbzeit hatten wir uns viel vorgenommen. Der frühe Ausgleich durch Philipp Hummel nach Wiederanpfiff kam für uns zum optimalen Zeitpunkt. Danach waren wir besser im Spiel und erarbeiteten uns mehrere gute Möglichkeiten auf den Führungstreffer. Leider konnten wir unsere Chancen in der Schlussphase nicht nutzen, sodass wir uns am Ende mit einem Punkt zufriedengeben müssen. Nun gilt es, den Fokus auf das kommende Spiel gegen Inter Bergsteig Amberg zu richten und dort den ersten Dreier nach der Winterpause einzufahren", so der Rückblick von SG-Mittelfeldspieler Andreas Eichenseer. Tore: 1:0 Simon Madl (40.), 1:1 Philipp Hummel (50.) - Schiedsrichter: Stephan Weihrauch - Zuschauer: 180

Ein frühes und ein spätes Tor bescherte dem TSV einen verdienten Heimsieg gegen den direkten Konkurrenten im oberen Tabellendrittel, tauschte mit dem Gegner damit den Tabellenplatz und sammelte wertvolles Punktegut im Buhlen um Platz 3. "Zum Auftakt nach der Winterpause erwartete uns gleich mit Neukirchen ein starker Gegner, der bereits in der Hinrunde seine Qualität gezeigt hatte. Nach nur wenigen Trainingseinheiten auf dem Platz war es für uns wichtig zu sehen, wo wir stehen – und wir sind gut ins Spiel gestartet, mit der Führung nach 16 Minuten. Danach entwickelte sich eine intensive Partie, in der beide Teams alles gegeben haben. Unser Keeper Chris Jäger hat in einer entscheidenden Szene überragend reagiert und uns die Führung gesichert. Kurz vor Schluss konnten wir noch das zweite Tor nachlegen und den Sieg perfekt machen. Besonders schön ist, dass wir einen weiteren Dreier vor eigener Kulisse feiern und die drei Punkte mitnehmen konnten. Ein großes Kompliment geht auch an meine Mannschaft für Einsatz, Teamgeist und einen gelungenen Start in die Restsaison", so ein sehr zufriedener TSV-Spielercoach Donald Jakob. "Der Saisonstart verlief für unsere Mannschaft alles andere als nach Plan. Mit einer Auswärtsniederlage mussten wir die Heimreise antreten. Über die gesamte Spielzeit hinweg fanden wir nicht richtig in die Partie und konnten unser gewohntes Spiel nicht auf den schwer bespielbaren Platz bringen. Die Begegnung war von Beginn an sehr hart geführt, wodurch kaum Spielfluss aufkam. Bereits in der ersten Halbzeit mussten wir zwei verletzungsbedingte Auswechslungen hinnehmen. Besonders bitter: Bei einem Spieler wurde bereits die Diagnose Bänderriss gestellt. Aus unserer Sicht hätte der Schiedsrichter bei der teilweise sehr ruppigen Gangart konsequenter eingreifen müssen. Insgesamt war es ein gebrauchter Tag für unser Team, das nun schnell den Fokus auf die kommenden Aufgaben richten muss", so das Statement von Gästetrainer Christian Ringler. Tore: 1:0 Mario Micko (16.), 2:0 Wilhelm Bär (88.) - Schiedsrichter: Jürgen Meißner - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 und 2:0 Alexander Kloos (8./10.), 3:0 Luca Seitz (30.), 4:0 Peter Brunner (46.), 5:0 Bastian Weber (66.), 5:1 Max Maul (78.) - Schiedsrichter: Niklas Lindner - Zuschauer: 70 Kreisklasse Ost Ganz oben Irchenrieth gleich in der Spur, Altenstadt/WN mit Patzer, was die Verfolger der zweitplatzierten Häffner-Elf herankommen läßt. Sowohl der SV Waldau (3./32 - 1:0 in Luhe-Markt), als auch die DJK Weiden (4./31 - 4:1 gegen Püchersreuth/Floß) starteten erfolgreich und rückten dem SVA damit auf die "Pelle". Die auf den Abstiegsplätzen rangierenden Teams verloren zum Auftakt allesamt, neben Luhe-Markt (12./18) und der SG Püchersreuth/Floß (13./15) blieb auch Schlußlicht SpVgg Windischeschenbach (14./12 - 3:4 gegen Plößberg/Schönkirch II) ohne den so dringend nötigen Ertrag.

Doch ein wenig überraschend musste der ambitionierte Rangzweite unter dem Kreuzberg kleinbei geben, der Bonus, im Nachholspiel an Primus Irchenrieth vorbeiziehen zu können, ist damit dahin. Knackpunkt dieses umkämpften Matches war wohl der dritte einheimische Treffer, der den Gästen mitten in ihre Bemühungen, den Anschluß zu schaffen, den entscheidenden Rückschlag versetzte. Am Ende belohnte sich der TSV für eine starke und geschlossene Mannschaftsleistung, während bei den Gästen leistungsmässig noch Luft nach oben ist. "Ein hart erkämpfter, aber am Ende ein verdienter Heimsieg für meine Manschaft gegen einen guten Gegner aus Altenstadt. In einer ausgeglichenen ersten Hälfte mit wenig hochkarätigen Torchancen auf beiden Seiten gelang uns nach einem schönen Spielzug die Führung, die wir kurz vor der Halbzeit durch eine Standardsituation noch ausbauten. Nach dem Seitenwechsel konnten wir mitten in einer Drangphase der Gäste mit dem 3:0 das Spiel quasi vorentscheiden. Am Ende brachten wir mit Kampf und Leidenschaft den Sieg nach Hause. Besonders stolz bin ich auf die mannschaftliche Geschlossenheit, die wir während einer in der zehnminütigen Unterzahl zeigten", so Pleysteins Co-Trainer Stefan Schneider, der den urlaubenden Alex Schön bestens vertrat. "Leider konnten wir am Sonntag nicht unser Spiel aufziehen, beziehungsweise unsere Stärken auf den Platz bringen. Dazu kam, dass wir auch sehr früh verletzungsbedingt wechseln mussten. Pleystein hat in der Defensive - vorallem in der letzten Reihe - gut gegen den Ball gearbeitet und einfach mehr gekämpft wie wir. Auch das Glück war uns an diesem Nachmittag nicht hold, hatten wir doch in der ersten Halbzeit zwei Riesenbretter die wir leider nicht genutzt haben, zudem stand einem Torerfolg leider auch auch zwei Mal der Pfosten im Weg. Anders Pleystein, der TSV hat seine Chancen eiskalt genutzt an diesem Tag. Dann haben wir einen aus meiner Sicht klaren Elfmeter auch nicht bekommen. Am Ende hat Pleystein dieses Spiel verdient gewonnen, womit unsere lange Siegesserie gerissen ist. Jetzt heißt es Mund abputzen, in der Trainingswoche hart arbeiten. Ich bin überzeugt, dass meine Jungs am Wochenende zuhause wieder ein besseres Spiel abliefern", so das Resümee von Gästecoach Marvin Häffner. Tore: 1:0 und 2:0 Tobias Kleber (35./45.), 3:0 Luca Enslein (67.), 3:1 Vehbi Zogaj (79.) - Schiedsrichter: Michael Ugur - Zuschauer: 95 - Zeitstrafe für Karel Kralovec (41./SVA)

Tore: 0:1 Andreas Schimmerer (36.), 0:2 Stefan Mois (39.), 1:2 Monday Dario (46.), 1:3 Andreas Schimmerer (50.), 1:4 David Lang (61.), 2:4 Thomas Lebegern (65.), 3:4 Bastian Weidner (82.) - Schiedsrichter: Christian Winter - Zuschauer: 75 - Zeitstrafen für Raphael Benner (57.) und Thomas Lebegern (90.+4/beide W´Eschenbach).

Tore: 1:0 Julian Deubzer (45.+2), 2:0 und 3:0 Maximilian Kaufmann (47./48.), 3:1 und 3:2 Sebastian Kurzka (77./86.) - Schiedsrichter: Leon Anzer - Zuschauer: 100 - Platzverweise: Gelb-Rot für Florian Frank (SVA/90.) und Bastian Reinold (DJK/90.+4).

Tor: 0:1 Alexander Wolfrath (77.) - Schiedsrichter: Hubert Scheinost - Zuschauer: 80 - Zeitstrafe für Felix Kauer (13./FCL).

Die Gelb-Schwarzen bestätigten zum Auftakt den guten Eindruck, den sie in den Vorbereitungsspielen gemacht hatten und holten den erhofften wichtigen Dreier. Zum "Man of the Match" avancierte dabei der dreifache Torschütze Patrick Michl, der mit seinen Saisontreffern 12 bis 14 aus einer kampfstarken und in vielen Phasen auch fußballerisch gefallenden Heimelf noch herausragte. "Wir freuen uns über den verdienten Sieg, die wichtigen Punkte und den damit gelungenen Start. In Halbzeit 1 haben wir uns gut bewegt und gezeigt, dass wir uns taktisch, sowie spielerisch in der Winterpause verbessert haben. Nach dem Seitenwechsel hätte ich mir gewünscht, dass wir etwas ruhiger und besonnener das Spiel kontrollieren, da war es etwas wild. Dennoch hatten wir Chancen und haben hinten nichts zugelassen. Ein erfreulicher Auftakt, an den wir in Moosbach gleich anknüpfen wollen", so DJK-Spielercoach Enrico Köllner nach Spielende. "Glückwunsch an Neustadt, der Sieg war auf jeden Fall verdient. Wir haben eigentlich gut begonnen, kassieren dann aber einen Doppelschlag innerhalb kürzester Zeit, der uns zurückwirft. Wir kommen zurück, das 3:1 bedeutete dann aber den wohl vorentscheidenden Schlag ins Genick. Nach der Pause wollten wir noch einmal Druck machen, was uns jedoch in keiner Phase gelungen ist. Unter dem Strich ist das Ergebnis ein Abbild einer weitgehend unbefriedigenden Vorbereitung, bei der ich bei einem dünnen Kader zum Teil mit nur acht Mann am Trainingsplatz stand", so Gästetrainer Stefan Krebs nach Abpfiff noch auf dem Spielfeld. Tore: 1:0 Benedikt Meier (16.), 2:0 Patrick Michl (17.), 2:1 Manuel Fleischmann (22.), 3:1 und 4:1 Patrick Michl (35./86.) - Schiedsrichter: Roman Solter - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Fabian Friese (7.), 2:0 Nico Brandt (14.), 3:0 Fabian Friese (22.), 3:1 Nikolas Feiler (40.), 4:1 Lukas Friese (55.) - Schiedsrichter: Bastian Pfanzelt - Zuschauer: 104. Kreisklasse West

Da sich Vorbereitung des FC Diessfurt ein bisschen "wackelig" (O-Ton Henry Schraml) gestaltete, wusste man nicht, wie man in das erste Punktspiel starten würde - gegen den drittplatzierten SV Hahnbach II würde es bestimmt keine leichte Aufgabe werden, das war klar. Zunächst schien aus FC-Sicht alles nach Plan zu verlaufen, den man begann konzentriert und führte verdient nach acht Minuten bereits mit 2:0. Zwei schöne Angriffe vollendeten Sadek Alkhalaf und Simon Schmid eiskalt. Danach ließ der Spitzenreiter die Zügel ein wenig schleifen und Hahnbach wurde stärker. Durch Unkonzentriertheiten und viele Fehlpässen baute man den Gegner unnötig auf, das Tor für Hahnbach zum 2:1 war die logische Folge. Danach hatte Hahnbach sogar mehr vom Spiel, zwei bis drei gefährliche Situationen wurden vom FC nur mit Glück geklärt. Dennoch baute Dießfurt seinen Vorsprung aus. Nach einem Konter nutzte Miroslav Havel nach einer halben Stunde einen Torwartfehler der Gäste und stellte auf 3:1. Trotz der beruhigenden Führung stotterte das Spiel von FC Diessfurt weiter. Dennoch kurz vor der Pause die Chance auf ein wohl schon vorentscheidendes 4:1, doch strich Timo Fischers Volleyschuss knapp am Tor vorbei. FC-Trainer Martin Ruda hatte in der Halbzeitpause wohl die richtigen Worte gefunden. Verbessert kehrte der FC aufs Spielfeld zurück und kontrollierte seinen Gast aus Hahnbach. Der SVH kreierte nur noch eine gefährliche Aktion, die aber mit Einsatzbereitschaft gemeinsam entschärft wurde. In den letzten 30 Minuten drückte der Tabellenführer dann noch einmal aufs Gaspedal, viele Angriffe rollten auf das Tor von Hahnbach zu. Die Tore 4 und 5 vollendete Miro Havel im Stil eines routinierten Torjägers. Man hatte nun das Spiel im Griff und hätte am Ende noch zwei bis drei Tore mehr machen können beziehungsweise sogar müssen. (Quelle: Spielbericht FC Dießfurt) "Insgesamt gesehen ein auch in der Höhe verdienter Sieg, auch wenn die erste Halbzeit nicht ganz zufriedenstellend war. Man hat gesehen, dass man keinen Gegner unterschätzen darf. Die nächsten Spiele und Trainingseinheiten sollten mit voller Intensität geleistet werden, um die gewohnten Stärken über die volle Distanz wieder auf den Platz zu bringen", so FC-Spartenleiter Henry Schraml. "Leider konnten wir zum Start der Restsaison keine Punkte beim Tabellenführer entführen. Wir starteten mit einer etwa fünfzehnminütigen Tiefschlafphase ins Spiel und kassierten sofort zwei Gegentore. Nachdem wir etwas besser ins Spiel gefunden haben und den 2:1-Anschlusstreffer erzielen konnten, brachte uns ein individueller Fehler einen erneuten Zwei-Tore-Rückstand zur Pause ein. Nach der Halbzeit ließen wir dann eine sehr gute Gelegenheit zum 3:2 Anschlusstreffer liegen und kassierten kurz danach das entscheidende 4:1. Anschließend plätscherte das Spiel nur noch dem Ende entgegen. Für uns gilt es, den ersten Rückschlag schnell zu verarbeiten und nächste Woche im Heimspiel gegen Immenreuth die ersten Punkte 2026 einzufahren", so Gästespielercoach Christian Gäck. Tore: 1:0 Sadek Alkhalaf (5.), 2:0 Simon Schmid (8.), 2:1 Simon Dehling (22.), 3:1, 4:1 und 5:1 Miroslav Havel (30./50./71.) - Schiedsrichter: keine Angaben - Zuschauer: 65.

Späte Treffer sahen die Fans in diesem umkämpften Sechs-Punkte-Kellerduell zweier punktgleicher Konkurrenten im Daseinskampf. Dabei hatten die Gäste in der Schlußphase den längeren Atem und zogen das Match mit zwei "Buden" innerhalb von neun Minuten auf ihre Seite. Der Anschlußtreffer für die Heimelf in der Schlußminute der "Overtime" kam zu spät, um zumindest noch einen Zähler zu retten. "Leider nicht der gewünschte Auftakt. Das Spiel war ziemlich ausgeglichen. Es gab Chancen auf beiden Seiten und es war auf dem tiefen Platz schon entscheidend, wer das erste Tor machen würde, weil man bei beiden Mannschaften in der zweiten Halbzeit die Kräfte schwinden sah. Ein Unentschieden wär drin gewesen für uns, aber man kann sich auch nicht beschweren, daß Pressath die drei Punkte mit nach Hause genommen hat. Wir müssen jetzt weitermachen und beim nächsten Spiel die Fehler abstellen, die uns diesmal die Punkte gekostet haben", sagte Königstein-Coach Bernd Schmidt. "Das Spiel stand ja aufgrund der Platzierung beider Mannschaften unter ganz klaren und unmissverständlichen Vorzeichen. Deshalb lautete die Devise für uns - ganz im Zeichen des Abstiegskampfs - zu gewinnen, weniger Fehler zu machen als der Gegner und dagegenzuhalten. Klar war, dass der Schönheitspreis woanders verliehen wird. In der ersten Halbzeit war es ein Kampf um die Kleinigkeiten, da waren wir auf der Höhe, aber fußballerisch zu passiv. Nach der Pause kamen wir dahingehend deutlich verbessert aus der Kabine und erspielten uns einige Chancen, die wir zunächst nicht nutzen konnten. Korbi Fischer erlöste uns dann doch, die Erleichterung war plötzlich deutlich zu spüren und ließ uns den Weg zum erhofften Dreier mit einem Doppelschlag ebnen. Am Ende sind wir sehr happy und zufrieden, denn diese drei Punkte sind enorm wertvoll und lassen uns befreiter auf die nächsten schweren Aufgaben gegen Kemnath und Dießfurt blicken", so ein zufriedener Gästecoach Daniel Käß. Tore: 0:1 Korbinian Fischer (76.), 0:2 Michael Pfleger (85.), 1:2 Tobias Scherm (90.+5) - Schiedsrichter: Nico Bodner - Zuschauer: 100 - Zeitstrafe für Clemens Mertel (90./Königstein).

Tore: 0:1 Dominik Plannerer (27.), 1:1 Serhat Kaya (77.), 2:1 Lukas Baier (90.+3) - Schiedsrichter: Hans Stubenvoll - Zuschauer: 100.

Tore: 0:1 Fabian Bertelshofer (20.), 1:1, 2:1 und 3:1 Jan Brunner (42./81./85.) - Schiedsrichter: Andre Wächter - Zuschauer: 100.