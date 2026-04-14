Nachholchance für Altona 93, Oldenburg drängt nach oben

– Foto: Imago Images

Drei Nachholspiele stehen in der Regionalliga Nord am morgigen Mittwoch auf dem Programm.

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Der FSV Schöningen hat mit dem 3:2 gegen Altona 93 bereits am letzten Spieltag ein wichtiges Lebenszeichen gesendet und nun im Nachholspiel gegen TuS Blau-Weiß Lohne die Chance, im direkten Vergleich nachzulegen. Beim jüngsten Sieg trafen Ayhan Cankor (4.), Brian Behrendt (55.) und Ousman Touray (85.) für Schöningen, während für Altona 93 Minou-Claude-Exauce Tsimba-Eggers (30.) und Moritz Göttel (35.) erfolgreich waren. Mit 32 Punkten steht Schöningen auf Rang 13. Blau-Weiß Lohne verlor zuletzt 0:2 gegen den SSV Jeddeloh und steckt mit 21 Punkten weiter tief in der Abstiegszone. Max Wegner traf in der 22. Minute zur Führung für Jeddeloh, Kasra Ghawilu erhöhte in der Nachspielzeit per Foulelfmeter auf 2:0 (90.+2). Besonders bitter: Jannik Zahmel scheiterte für Lohne in der 31. Minute mit einem Foulelfmeter an Torwart Moritz Ben Onken. Für Lohne ist dieses Nachholspiel fast schon ein Spiel der letzten Reserven.

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Für den BSV Kickers Emden war das 0:1 gegen FC St. Pauli II ein harter Dämpfer. Lange hielt die Mannschaft das Spiel offen, ehe Oleg Skakun in der 82. Minute den entscheidenden Treffer erzielte. Mit 32 Punkten steht Emden auf Rang zwölf und spürt, dass der Abstand zu den unteren Plätzen alles andere als beruhigend ist. Ein Heimsieg im Nachholspiel würde deshalb viel Druck nehmen. SV Werder Bremen II nahm beim 1:1 in Lübeck einen Punkt mit, der spät gesichert wurde. Dardan Karimani brachte den VfB Lübeck in der 9. Minute in Führung, ehe Christian Stark in der 87. Minute den Ausgleich für Bremen erzielte. Die Werder-Reserve steht nun bei 34 Punkten auf Rang elf und könnte sich mit einem Auswärtssieg weiter absetzen. Das macht dieses Nachholspiel zu einem direkten Duell um Ruhe. ---

Morgen, 19:00 Uhr Altona 93 Altona 93 VfB Oldenburg VfB Oldenburg 19:00 live PUSH

Altona 93 verlor zuletzt 2:3 in Schöningen und musste damit den nächsten Rückschlag hinnehmen. Zwar trafen Minou-Claude-Exauce Tsimba-Eggers (30.) und Moritz Göttel (35.) zur zwischenzeitlichen Führung, doch am Ende drehten Ayhan Cankor (4.), Brian Behrendt (55.) und Ousman Touray (85.) die Partie für den Gegner. Mit 19 Punkten bleibt Altona Schlusslicht und braucht dringend ein Zeichen gegen den Absturz. Der VfB Oldenburg reist dagegen mit viel Schwung an. Beim 3:1 in Drochtersen/Assel traf zunächst Matti Steinmann per Eigentor zum 1:0 (67.), ehe Mats Facklam (74.) und Moses Otuali (76.) die Führung ausbauten. Tjorve Nils Mohr verkürzte spät auf 1:3 (88.). Mit 56 Punkten ist Oldenburg Vierter und hat bei noch immer weniger Spielen als die Konkurrenz beste Möglichkeiten, weiter Druck nach oben zu erzeugen.