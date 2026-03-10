Nachholabend in der Landesliga: Seedorf und Albstadt unter Druck

– Foto: Dieter Frank

In der Landesliga Württemberg, Staffel 3, wird am morgigen Mittwochabend nachgeholt – und diese zwei Partien treffen den sensibelsten Bereich der Tabelle. Oben liefern sich TSG Balingen II und SV Zimmern mit je 43 Punkten ein Kopf-an-Kopf-Rennen, SG Empfingen bleibt mit 41 dran. Unten dagegen ist es ein Kampf ums Überleben: SV Seedorf steht bei 17 Punkten, FC 07 Albstadt bei 15 – und bei vier Absteigern plus Abstiegsrelegation kann ein Nachholspiel wie eine ganze Woche Zukunft wirken. Der letzte Spieltag hat das noch einmal unterstrichen: Seedorf verlor 0:2 gegen Empfingen, Albstadt geriet beim 3:6 gegen Schwenningen unter die Räder, während SSC Tübingen mit einem späten 3:2 gegen Freudenstadt jubelte und Tuttlingen beim 2:5 in Nagold Federn ließ.

Ein Spiel, das nach Abstiegskampf riecht – und das beide nicht verlieren dürfen. SV Seedorf ist 13. mit 17 Punkten (19 Spiele, 21:35 Tore) und kommt aus einer klaren Niederlage: 0:2 gegen SG Empfingen. Seedorf braucht im unteren Drittel dringend Zählbares, weil hinter ihnen Ergenzingen (16), Albstadt (15) und das Kellerduo mit 13 Punkten lauern.

SSC Tübingen (Aufsteiger) steht auf Rang 12 bei 22 Punkten (19 Spiele, 37:49 Tore) und hat am Wochenende gezeigt, wie viel Herz in dieser Mannschaft steckt: 3:2 gegen Spvgg Freudenstadt, mit dem Siegtreffer in der 90.+3. Genau diese Emotionalität kann in einem Nachholspiel tragen – oder sich in Nervosität verwandeln. Für Seedorf ist es die Chance, nach dem 0:2 wieder Stabilität zu finden. Für Tübingen ist es die Möglichkeit, sich mit einem Auswärtssieg ein deutliches Polster zur gefährlichsten Zone zu bauen.

Hier trifft Kellerdruck auf die Unruhe eines Teams, das zuletzt stark wankte. FC 07 Albstadt ist 15. mit 15 Punkten (19 Spiele, 18:43 Tore) und kam zuletzt in einem wilden Spiel mit 3:6 gegen BSV 07 Schwenningen unter die Räder. Tore schießen können sie also – aber die Gegentore fressen alles auf.

SC 04 Tuttlingen steht als Zehnter bei 24 Punkten (17 Spiele, 35:36 Tore) und verlor zuletzt 2:5 in Nagold. Für Tuttlingen ist dieses Nachholspiel die Chance, sich im Mittelfeld zu festigen und Abstand nach unten zu schaffen. Für Albstadt ist es ein Spiel, das nach Endspiel klingt: Mit einem Sieg würde man den eigenen Punktestand in einer einzigen Nacht sichtbar verbessern und neue Hoffnung in den Keller pumpen. Ohne Punkte dagegen bleibt das Zittern – und in dieser Staffel ist das Zittern nie leise.