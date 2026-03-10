Nachholabend in Berlin: BAK und TeBe hoffen auf Befreiungsschlag

In der NOFV-Oberliga Nord wird am morgigen Mittwochabend nachgeholt – und das ist mehr als ein Zusatztermin. Berliner AK und Tennis Borussia Berlin stehen beide bei 20 Punkten und stecken im engen Mittelfeld, das jederzeit in den Abstiegsstrudel kippen kann. Oben hat der 20. Spieltag die Statik verändert: Klosterfelde schlug Tasmania 2:0, Neustrelitz gewann 2:0 in Rathenow, Mahlsdorf setzte mit 4:0 gegen Hansa II ein Zeichen, und Sparta Lichtenberg rang Lichtenberg 47 ein 3:3 ab. Unten bleibt der Blick scharf, weil es vermutlich zwei Absteiger und einen Relegationsplatz nach unten gibt. Genau deshalb fühlt sich dieses Nachholspiel an wie ein kleiner Schnitt in die Saison.
---
Tennis Borussia Berlin steht auf Rang 14 – ebenfalls 20 Punkte, allerdings aus 18 Spielen (28:38 Tore). TeBe kommt aus einer deutlichen Niederlage: 1:4 bei TuS Makkabi Berlin. Das Torverhältnis zeigt, wo es weh tut: TeBe kassiert mehr, als es lieb ist – und genau deshalb wird dieses Nachholspiel zur Frage, ob man das eigene Fundament stabilisiert oder weiter im Wind steht.
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
_________________________________________________________________________________________________