Nachhol-Derby wird am Mittwoch nachgeholt Verbandsligist will am Mittwochabend im erneuten Nachhol-Derby gegen die TuS Marienborn gut ins neue Fußballjahr starten von Jochen Werner

Nicht alles Gute kommt von oben: Den Alemannen um Torwart Andrej Juric bereitet aktuell das Wetter Kopfzerbrechen. Foto: Mario Luge - Archiv

Waldalgesheim. Die Voraussetzungen für Alemannia Waldalgesheim zum Pflichtspielauftakt im Jahr 2026 könnten besser sein. Am Mittwochabend soll an der Waldstraße die Nachholpartie in der Verbandsliga gegen die TuS Marienborn angepfiffen werden. Wenn es die Platzverhältnisse zulassen. Das Abschlusstraining am vergangenen Donnerstag musste ausfallen. Genauso wie das letzte geplante Testspiel am 12. Februar beim FV Biebrich und das eigentlich für Samstag schon geplante Ligaspiel gegen Marienborn. Das war ebenfalls den Wetterbedingungen zum Opfer gefallen.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. 1:6-Pleite im letzten Testspiel Ausreden wegen des Wetters lässt Alemannen-Trainer Elvir Melunovic nicht gelten. Das nämlich betreffe alle Mannschaften. Also bleiben nur zwei Dinge: „Wir bereiten uns so vor, als ob wir spielen. Und wir wissen, dass Improvisationstalent gefragt ist.“ Dabei mahnt der gebürtige Bosnier Seriosität an. Die ist umso wichtiger, als beim aktuellen Tabellenfünften, der den Kontakt zum Relegationsplatz zwei nicht verlieren will, zuletzt nicht alles nach Plan lief.

Das letzte Testspiel gegen Rheinlandligist SG Mülheim-Kärlich ging gründlich in die Hose, endete mit einer deutlichen 1:6 (0:4)-Pleite. Zu hoch hängen will der 54-jährige Trainer das Ergebnis aber nicht. Melunovic spricht denn auch von einem „Ausrutscher“ und einer „Black-out-Halbzeit“. Sachen eben, die in der Vorbereitung passieren können. „Von den sechs Toren für Mülheim-Kärlich haben wir vier eigentlich selbst geschossen.“ Umso mehr hätten seine Jungs jetzt gegen Marienborn die Möglichkeit, dieses Ergebnis geradezurücken.

