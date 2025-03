Nachhol-Derby Oberhausen II vs. Rheinhausen II

(Hinspiel 1:3) Oberhausen konnte zum Jahresende 2024 die Rote Laterne wieder an Rheinhausen abgeben. Punktgleich stand man auf Rang 13 mit nur einem mehr geschossenen Tor. Dann fiel zum Jahresauftakt das Derby gegen Rheinhausen II aus, wegen einer kurzfristigen Erkrankung des eingeteilten Schiedsrichters. So startete das Team von Spvgg-Spielertrainer Dominik Gilliar ersatzweise am vergangenen Sonntag beim ebenfalls Tabellennachbarn Kronau II ins Fußballjahr 2025, mit einer 2:3-Niederlage. Zweimal konnte man dabei ausgleichen, ehe aber nach rund einer Stunde die Niederlage feststand. Gilliar dazu: "Das Spiel in Kronau war nicht so wie wir uns dieses vorgestellt haben. Wir waren einfach nicht bissig genug in den Zweikämpfen und so verliert man dann einfach Spiele. Dies muss sich ändern, wenn wir die nächsten Spiele gewinnen wollen. Mund abwischen und weiter gehts!" Tabellarisch hat sich nicht viel geändert. Rheinhausen II hat ebenso verloren. Zum neu angesetzten Heimderby meint der Spielertrainer: „Das Spiel gegen Rheinhausen wird meiner Meinung nach ein richtiger Kracher, denn da geht es um mehr als nur drei Punkte. Dazu hoffen wir auch auf sehr viele Zuschauer. Wir können uns ein bisschen absetzen von der gefährlichen Zone, was wir unbedingt wollen. Ein Derby-Sieg wäre traumhaft. Der TSV wird aber natürlich alles dagegenwerfen, um uns zu schlagen, daher erwarten wir einen offenen Schlagabtausch und darauf haben wir richtig Bock! Wir werden uns viel besser als im Hinspiel präsentieren."

Robin Köhler, Spielertrainer des TSV Rheinhausen II, blickt zunächst nochmal auf den ungewollt spielfreien Sonntag vor eineinhalb Wochen zurück: "Natürlich war die Enttäuschung innerhalb der Mannschaft und des Vereins groß. Bei schönstem Wetter und einem vollen Kader waren die Voraussetzungen für ein tolles Derby gegeben." So ging es nun am vergangenen Sonntag zum starken FV Wiesental II. Köhler gibt seine Eindrücke zur 0:4-Niederlage wieder: "Wiesental trat wie erwartet sehr dominant und selbstbewusst auf. Wir konnten in der ersten Hälfte gut dagegenhalten, kassierten aber nach einem Abstimmungsfehler zwischen Torwart und Innenverteidiger ein völlig unnötiges Gegentor. Die zweite Halbzeit begann relativ früh mit einem Dämpfer, in dem Wiesental die zweite Torchance des Spiels eiskalt nutzte. Meine Mannschaft gab sich jedoch nicht auf, wir erspielten uns mehrere Chancen, ließen diese aber ungenutzt. Inmitten unserer Drangphase kassierten wir dann das 3:0. Damit war das Spiel durch. Ich denke, die Wiesentaler stimmen mir zu, dass das Ergebnis vielleicht etwas zu hoch ausgefallen ist. Letztendlich haben sie jedoch ihre Chancen eiskalt ausgenutzt und wir eben nicht. Deshalb Glückwunsch an Tino und seine Jungs!" Nun also der Wiederholungstermin des Gemeindederbys und dabei der Rückblick auf das Hinrundenspiel: Rheinhausen feierte am 7. Spieltag den 1. Saisonsieg, ausgerechnet in selbigem Gemeindederby gegen Oberhausen. Gelingt dies zum 2. Mal und kann man damit Oberhausener wieder wiederholen? Köhler: „Jetzt also der 2. Anlauf. Gleiche Punktzahl, damit ist eigentlich alles gesagt. Wir wollen dieses Spiel unbedingt gewinnen und, ähnlich wie im Hinspiel, dominant auftreten. Obwohl es aufgrund der unglücklichen Spielverlegung personelle Veränderungen gibt, ist bei uns deutlich mehr drin, als das was wir bisher geleistet haben. Wir werden mit einer großen Portion Respekt, aber mit einer noch größeren Portion Optimismus an das Spiel herangehen. Wir sind heiß und freuen uns aufs Derby!"