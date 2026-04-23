Nachher kannst du streicheln

Es ist natürlich schwer, etwas dazu zu sagen, denn die Infos, die man bekommt, stammen aus der Presse.

Auf dem langen Weg vom Glockenturm zum August-Bier-Platz plagen mich düstere Gedanken. Hertha BSC hat gerade Henrik Herzog nach hunderten von Jahren im Verein vor die Tür gesetzt. Der Grund: fadenscheinig. Und es riecht einfach sehr danach, dass eine Person, die auch mal Kritik äußert, bei der erstbesten Gelegenheit mundtot gemacht wurde.

Und ich meine: Was war denn mit unserem Torwart, der im Trainingslager jemanden die Fresse poliert hat? Er hat sich entschuldigt, seine Strafe akzeptiert und der Verein gab ihm noch eine Chance. Und das fand ich immer richtig. Wo kämen wir denn hin, wenn wir einen Fehler nicht mehr verzeihen könnten?

Trotzdem scheint der Berliner Weg immer mehr ignoriert zu werden und der ein oder andere im Verein nimmt sich selbst zu wichtig. Diesen Leuten sei gesagt: Nichts und niemand ist größer oder wichtiger als der Verein!

Warum aber wird Herzog dann für einen Kratzer im Lack gefeuert? Wo ist denn da die Verhältnismäßigkeit?

Dazu kommt, dass ich wirklich furchtbar angespannt wegen des Spiels war.

Die Ama Zwee steckten tief im Abstiegskampf und mit dem BSC Marzahn kam eine Mannschaft aufs Olympiagelände, die ein direkter Konkurrent in diesem Sumpf ist und aus den letzten drei Spielen sieben Punkte geholt hat.

Bereits das Hinspiel hatte es in sich und Hertha konnte nur unter Einsatz einiger Nerven die drei Punkte für sich verbuchen.

Und heute sollten wieder einige graue Haare auf meinem Haupt hinzukommen.

Bereits nach 15 Minuten hatte Marzahn eingenetzt und bis zur Pause kullerte der Ball noch zwei weitere Male ins Hertha-Tor.

Lange Gesichter zur Halbzeit bei allen Herthanern.

Allerdings hatten dann einige Spieler offenbar dieselben Gedanken wie ich auf dem Weg hierher:

Nichts und niemand ist größer oder wichtiger als der Verein!

Und so legten die Blau-Weißen in diesem Spiel den Schalter um und begannen, die Marzahner in ihrer Hälfte festzuschnüren.

Den ersten Teilerfolg gab es vom Punkt, als Kalle einen fälligen Handelfmeter verwandelte.

Kurz danach lag Enes mit einem Krampf am Boden und Bengt eilte ihm zu Hilfe.

Allerdings war die Erstversorgung durch den Jungstar eher lieblos, denn er überstreckte Enes’ Bein sehr ruppig und raunzte ihn an: „Spiel weiter, streicheln können wir nachher.“

Immer blöd, so etwas in Hörweite der schreibenden Zunft zu sagen, denn damit steht die Überschrift für diesen Bericht und natürlich war die Fantasie meiner Mitstreiter und mir arg beflügelt. Während wir uns ausmalten, wer da in der Kabine was streichelt, kam Clay zweimal völlig frei zum Kopfball und es stand plötzlich 3:3.

Hertha wollte jetzt mehr und in der letzten Minute der regulären Spielzeit sprintete Kalle einem langen Ball hinterher, kam vor dem heraus eilenden Keeper an die Pille und spitzelte sie zu Cem. Dieser setzte zu einem Flugkopfball an und brachte das Spielgerät per Aufsetzer im leeren Kasten unter.

Der Jubel darüber verhallte aber schnell, denn sofort war klar, dass der Zusammenstoß den Marzahner Torwart übel erwischt hatte. Er war kurzzeitig nicht bei Bewusstsein und soll wohl auch seine Zunge verschluckt haben.

Gut, dass alle Anwesenden die Situation sofort richtig einschätzten und entsprechend handelten.

Nach einer längeren Behandlungspause konnte er den Platz auch auf eigenen Beinen verlassen.

Gute Besserung auf jeden Fall!

Hertha brachte das Ergebnis dann über die Nachspielzeit und befreite sich so etwas aus der prekären Lage in der Tabelle.

Es bleibt dabei: Nichts und niemand ist größer oder wichtiger als der Verein!

Und wenn man das verstanden hat, handelt man auch nicht aus eigenem Interesse, sondern im Interesse des Vereins.

Ha Ho He Amateure Zwee

der Kutten König