Nachhaltigkeit soll Rolle spielen: RL-Zulassungsverfahren eröffnet

Grundvoraussetzung für das Spielrecht in der bayerischen Top-Liga ist die sportliche Qualifikation – zudem haben die Vereine infrastrukturelle, medientechnische, organisatorische und personelle Voraussetzungen zu erfüllen. Aus Kostengründen wird auch in der dann mittlerweile 14. Spielzeit im bayerischen Fußball-Oberhaus – wie in den anderen Regionalligen auch – keine explizite Wirtschaftlichkeitsprüfung vorgenommen.





Im Vorjahr hatte der BFV den Bewerbungsprozess erstmals komplett digital in jenem Portal durchgeführt, das bereits beim Zulassungsverfahren des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) für die 3. Liga zum Einsatz kommt. "Das erleichtert unseren Vereinen das Prozedere immens, denn beispielsweise könne Vorjahresdaten für die neue Spielzeit übernommen werden und müssen nicht neu eingereicht oder nur minimal angepasst werden“, erklärt BFV-Schatzmeister Jürgen Faltenbacher, der Vorsitzender der Zulassungskommission ist und sich als Spielleiter der 3. Liga bereits mit den Zulassungsverfahren auskennt: "Unser Ziel ist es, die Rechtssicherheit zu gewährleisten und die geforderten Unterlagen maximal papierlos anzufordern.“





Erstmals wird im Rahmen des Zulassungsverfahrens auch Nachhaltigkeit eine inhaltliche Rolle spielen. "Es geht uns zuvorderst darum, zu sensibilisieren und einen ersten Überblick zu gewinnen, welche Maßnahmen unsere Vereine bereits ergreifen“, sagt Faltenbacher. Sonst sieht das Verfahren keine inhaltlichen Neuerungen im Vergleich zur Vor-Saison vor. "Wir setzen auf bewährte Kriterien, die den Anforderungen an die vierthöchste deutsche Spielklasse gerecht werden, und haben dabei natürlich ganz bewusst im Blick, dass es auch klassischen Amateurvereinen bei sportlicher Qualifikation weiterhin möglich sein muss, Spitzenfußball in der Regionalliga Bayern umsetzen zu können“, sagt Verbands-Spielleiter Josef Janker.





Während die Bewerber aus der 3. Liga sowie den beiden Bayernligen Nord und Süd bis Montag, den 27. März 2026 (12 Uhr) Zeit haben, ihre Unterlagen einzureichen, endet die Frist für die aktuellen Regionalligisten bereits am Montag, den 2. März 2026 (ebenfalls 12 Uhr