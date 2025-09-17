Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
RWE im Fokus. – Foto: Michael Mietz
Nachhaltigkeit im Fokus: RWE und Stadt machen gemeinsame Sache
Rot-Weiss Essen und die Stadt Essen präsentieren eine gemeinsame Nachhaltigkeits-Strategie.
Rot-Weiss Essen und die Stadt Essen freuen sich eine gemeinsame Nachhaltigkeits-Strategie vorzustellen, die die Weichen für eine umweltbewusste und zukunftsfähige Entwicklung des Vereins stellen wird. Die gemeinsame Planung berücksichtigt sowohl ökologische als auch soziale Inhalte.
Im Vorwort der Nachhaltigkeits-Strategie betonen der Vorstand von Rot-Weiss Essen und Oberbürgermeister Thomas Kufen: „Klimaschutz, Ressourcenschonung und soziale Verantwortung sind Herausforderungen, denen wir uns als Gemeinschaft stellen müssen. Mit dieser Strategie setzen wir ein deutliches Zeichen für unsere Verpflichtung zu einer zukunftsorientierten und sozial gerechten Zukunft.“
Zu den zentralen Zielen der neuen Nachhaltigkeits-Strategie gehören:
1. Ressourcenschonung und Abfallvermeidung: Rot-Weiss Essen wird Maßnahmen ergreifen, um den Energieverbrauch weiter zu reduzieren und Abfälle zu minimieren, sowohl im Vereinsbetrieb als auch im Stadion.
2. Mobilität und Verkehr: Gemeinsam mit der Stadt werden innovative Konzepte zur Förderung nachhaltiger Mobilität entwickelt, um Fans und Bürgerinnen und Bürgern umweltfreundliche Anreisearten zu ermöglichen.
3. Bildungs- und Aufklärungsmaßnahmen: Ein wichtiges Kernanliegen ist die Sensibilisierung der Fans, aber auch von Kindern und Jugendlichen als zukünftige Generation. Dazu gibt verschiedene Workshops und Informationsveranstaltungen.
4. Soziale Verantwortung: Rot-Weiss Essen wird auch weiterhin soziale Projekte unterstützen, die benachteiligte Gruppen gerade aus dem Stadionumfeld im Essener Norden stärken und ein freundliches Miteinander fördern.
Rot-Weiss Essen hat bereits in der letzten Saison wichtige Meilensteine erreicht, die den Weg für diese Strategie geebnet haben:
Einführung von Pfandbechern im Stadion: Um den Plastikmüll signifikant zu reduzieren, wurden Pfandbecher für den Getränkeausschank eingeführt.
Digitalisierung der Stadionzeitung „Kurze Fuffzehn“: Durch die Digitalisierung der Stadionzeitung wird der Papierverbrauch deutlich gesenkt, und Fans können die Inhalte jederzeit und überall bequem online abrufen.
Einführung von veganen Speisen: Im Stadionangebot wurden vegane Bratwürstchen und Frikadellen ergänzt, um den Bedürfnissen einer breiteren Fangemeinde gerecht zu werden und gleichzeitig umweltfreundlichere Nahrungsmittel zu fördern.
„Nachhaltigkeit ist nicht nur ein Trend, sondern eine Verpflichtung gegenüber den kommenden Generationen“, sagt RWE-Vorstand Alexander Rang. „Gemeinsam mit der Stadt Essen wollen wir eine Vorreiterrolle einnehmen und zeigen, dass sich wirtschaftlicher Erfolg und Nachhaltigkeit nicht ausschließen.“