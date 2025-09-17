Nachhaltigkeit im Fokus: RWE und Stadt machen gemeinsame Sache

Rot-Weiss Essen und die Stadt Essen freuen sich eine gemeinsame Nachhaltigkeits-Strategie vorzustellen, die die Weichen für eine umweltbewusste und zukunftsfähige Entwicklung des Vereins stellen wird. Die gemeinsame Planung berücksichtigt sowohl ökologische als auch soziale Inhalte.

Im Vorwort der Nachhaltigkeits-Strategie betonen der Vorstand von Rot-Weiss Essen und Oberbürgermeister Thomas Kufen: „Klimaschutz, Ressourcenschonung und soziale Verantwortung sind Herausforderungen, denen wir uns als Gemeinschaft stellen müssen. Mit dieser Strategie setzen wir ein deutliches Zeichen für unsere Verpflichtung zu einer zukunftsorientierten und sozial gerechten Zukunft.“

Zu den zentralen Zielen der neuen Nachhaltigkeits-Strategie gehören: