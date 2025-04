„Nachhaltig etwas bewegen“ – Mustafa Taskin im Interview

2. Was mich am TSVW reizt

Mich fasziniert am TSVW besonders, dass wir viele Dinge selbst gestalten können und mit einem jungen, ambitionierten Team arbeiten. Außerdem ist der Verein offen für neue Projekte, was große Entwicklungsmöglichkeiten bietet.

3. Meine wichtigsten Erkenntnisse

In erster Linie habe ich gelernt, dass sich gezielte und gute Arbeit immer auszahlt – man erntet die Früchte seiner Arbeit. Zudem habe ich erkannt, dass man Leistungsfußball und Heimatliebe verbinden kann, wenn alle an einem Strang ziehen. Und dass – unabhängig vom Niveau – der Spaß immer an erster Stelle stehen muss. Ohne Spaß gibt es auf Dauer weder Erfolg noch Entwicklung!

4. Der aktuelle Umbruch

Die Zeit war extrem intensiv, da wir uns viel vorgenommen haben und in allen Bereichen vorankommen wollen. Wir haben einen Umbruch eingeleitet, um den Verein nachhaltig weiterzuentwickeln.

5. Strukturveränderungen im Verein

Momentan befinden wir uns mitten im Umbruch, den wir bislang gut gemeistert haben. Wir haben mehrere Schlüsselpositionen besetzt, darunter Techniktrainer, Athletiktrainer und Torwarttrainer, und zudem Koordinatoren für die einzelnen Bereiche eingestellt. Dadurch verteilen wir die Verantwortung auf mehrere Schultern und können eine gezielte Ausbildung gewährleisten. Viel Manpower und Know-how fließen in dieses Projekt.

6. Unser Ziel beim TSVW

Unser Ziel ist es, Leistungsfußball mit familiärer Nähe zu kombinieren. Während unsere ersten Mannschaften voll auf Leistung ausgerichtet sind, möchten wir mit unseren zweiten und dritten Mannschaften allen Spielern – auch leistungsschwächeren – eine Heimat bieten. Mir ist es besonders wichtig, dass sich jeder im Verein wohlfühlt, gerne auf die Anlage kommt und wir gemeinsam eine positive Atmosphäre schaffen.

7. Strukturelle Verbesserungen in der Jugendabteilung

Wir haben den Jugendbereich komplett neu organisiert, sodass jeder Trainer einen festen Ansprechpartner hat. Dadurch können wir Arbeitsabläufe filtern und Entscheidungen auf kurzen Wegen treffen. Zudem haben wir mit Andreas Tepluhin einen Verantwortlichen, der den gesamten organisatorischen Bereich in der Jugend übernimmt.

8. Werte, die mir wichtig sind

Ehrlichkeit, ein gutes Miteinander und Zuverlässigkeit sind essenziell. Wir sind offen für neue Ideen, verfolgen aber einen klaren Plan, wie wir uns den Umgang miteinander und das Arbeiten auf dem Platz vorstellen. Unser Ziel ist es, gemeinsam Spaß zu haben und uns – sowohl als Trainerteam als auch mit den Spielern – kontinuierlich weiterzuentwickeln.

9. Was ein moderner Verein bieten muss

Ein moderner Verein muss mit der Zeit gehen und eine hochwertige Ausbildung garantieren. Wir wollen alle Bereiche abdecken, Zusatzförderungen anbieten und Kooperationen mit Schulen und Kitas aufbauen.

10. Trainingsphilosophie

Unser Fokus liegt darauf, gezielt Trainingsziele und -inhalte zu erarbeiten und einen klaren roten Faden im Training zu haben. Wir haben bereits erste Schritte eingeleitet, um in jeder Altersklasse die wichtigsten Themen in den Vordergrund zu stellen, und werden diesen Ansatz stetig weiterentwickeln.

11. Individuelle Förderung im Training

Es ist wichtig, in kleinen Gruppen zu arbeiten und die individuelle Ausbildung jedes Spielers in den Vordergrund zu stellen. Dies verbinden wir mit zusätzlichen Einheiten, etwa im taktischen Bereich.

12. Spaß als Grundlage des Erfolgs

Ohne Spaß geht es nicht! Jeder von uns hat mit Fußball angefangen, weil es Freude macht. Gleichzeitig ist es essenziell, eine professionelle Ausbildung zu bieten. Wer langfristig fleißig arbeitet, wird sich mit guten Ergebnissen belohnen.

13. Zusammenarbeit mit dem Aktiven Bereich

Die Zusammenarbeit mit den Aktiven ist entscheidend, da wir unsere Jugendspieler gezielt für diesen Bereich ausbilden. Eine ehrliche und enge Kommunikation ist unerlässlich, um möglichst viele Eigengewächse in den Aktiven Bereich zu integrieren.

14. Fußballschule und Fördertraining

Durch unsere Fußballschule können wir unsere Jugendspieler gezielt weiterentwickeln und unser Angebot ausbauen. Zusätzlich bieten wir Fußballcamps an, damit unsere Kinder dieses Angebot bei uns nutzen können und nicht auf andere Vereine ausweichen müssen. Die Resonanz darauf ist bisher überragend – ein großes Dankeschön an alle, die sich angemeldet und das Projekt unterstützt haben!

15. NLZ-Turniere als Highlight

Die NLZ-Turniere sind ein absolutes Highlight für unsere Kinder in allen Altersklassen. Sie ermöglichen es uns, Top-Klubs nach Weilheim zu holen und erstklassigen Fußball aus nächster Nähe zu erleben. Die Fußballcamps ergänzen unser Angebot und sorgen für eine noch breitere Förderung.

16. Zukünftige Projekte

Wir haben ein großes Projekt mit Schulen und Kitas in Planung – dazu wird es zu gegebener Zeit weitere Informationen geben.

17. Zukunftsvision des Vereins

Unser sportliches Ziel ist es, in den kommenden Jahren einen großen Schritt nach vorne zu machen. Durch den aktuellen Umbruch und die neuen Strukturen haben wir hierfür eine solide Basis geschaffen. Unser langfristiges Ziel ist es, in den nächsten 3–5 Jahren alle ersten Mannschaften in der Landesstaffel zu etablieren und eine starke zweite Reihe aufzubauen. Bereits in der kommenden Saison werden wir wieder in allen Jugendbereichen Mannschaften stellen können – ein wichtiges Ereignis für uns!

18. Meine Motivation als Trainer

Mir macht es großen Spaß, Kinder nicht nur sportlich, sondern auch menschlich weiterzuentwickeln. Es ist etwas Besonderes, wenn ehemalige Spieler noch Jahre später den Kontakt halten und sich an die gemeinsame Zeit erinnern – das zeigt mir, dass ich einen positiven Beitrag zu ihrer Entwicklung leisten konnte.

19. Wichtige Wegbegleiter

Zwei Personen haben mich in meiner Trainerlaufbahn besonders geprägt:

•Thomas Gebhardt (SSV Ulm): Er gab mir die Chance, in einem NLZ zu arbeiten, und lehrte mich, dass man auch im Leistungsfußball stets fair und ehrlich bleiben muss.

•Oliver Betzler (SV Vaihingen): Er schenkte mir viel Vertrauen und ließ mich meine Ideen in die Vereinsentwicklung einbringen. Gemeinsam konnten wir viele Erfolge feiern.

20. Meine Fußballleidenschaft

In unserer Familie sind alle von klein auf fußballverrückt – das hat mich geprägt und meine Liebe zum Sport geweckt.

21. Wie ich abschalte

Der Fußball ist sehr zeitintensiv, weshalb es wichtig ist, auch mal Abstand zu gewinnen. Das gelingt mir am besten mit meiner Familie. Ein großer Dank geht dabei an meine Frau, die viele gemeinsame Aktivitäten plant – so kann ich den Kopf frei bekommen und neue Energie tanken.