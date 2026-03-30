Nachgelegt: in Ihlow "erwachsene" 3 Punkte eingefahren von Jannes Becker · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

Die erste Herren hat nachgelegt. Wehrmutstropfen: aufgrund der langen Anreise hatten nur wenige Fans den Wege nach Ihlow auf sich genommen, um dort bei herrlichem Sonnenschein und auf Kunstrasen eine überzeugende TSV-Leistung zu bestaunen. Das Geläuf weckte für viele angenehme Erinnerungen - hatte man hier doch 2021/22 den Pokalsieg eingefahren. Der eigentlich tolle Kunstrasen war auch diesmal erstaunlich schwer zu bespielen, weil es trotz Trockenheit und Sonnenschein sehr rutschig war.

Trotzdem zeigte sich der bestens besetzte TSV-Kader spielfreudig und geduldig. Die noch am Freitag-Abend so gefährlichen Ihlower waren kaum wiederzuerkennen. Sie agierten abwartend, und stellten die Kette um Jan-Ole und Sönke nur selten vor Probleme. So konnte Caro den Druck und das Tempo immer wieder anziehen und war dann folgerichtig auch durch Gabriel Blischke zum 0:1-Führungstreffer (26.) erfolgreich. Nach einem unglücklichen Zusammenprall musste Ihlow den Keeper wechseln, dieser machte seine Sache aber sehr gut und hatte zusätzlich dreimal Glück, als Caro am Aluminium scheitere. Nach der Pause ein unverändertes Bild: Caro mit hohem Ballbesitz-Anteil; Ihlow weiter vorsichtig. Zwangsläufig erarbeitete sich Caro durch zwei weitere Treffer von Max Henke (70. / 82. ) eine deutliche Führung, die abschließend nur durch ein unglückliches Eigentor mit einem kleinen verschmerzbaren Makel getrübt wurde.