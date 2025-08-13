Nachgefragt beim BV Wevelinghoven: Luxusprobleme durch breiten Kader

Platz acht und sechs hieß es für die Fußballer aus Wevelinghoven in den vorangegangenen Saisons der Kreisliga A. Das selbsterklärte Ziel: weiter verbessern und unter die Top vier kommen.

Was ist das Ziel der Vorbereitung? Die zahlreichen Neuzugänge bieten zwar viel Potenzial, müssen aber auch erst mal in die Mannschaft integriert werden. „Das war unser Hauptziel, hat aber auch gut funktioniert“, sagt Trainer Markus Stupp. „Spielerisch haben wir uns dadurch weiterentwickelt.“ Daneben lag sein Hauptaugenmerk auf der Fitness: „Die hat uns in der Vorsaison hinten raus manchmal gefehlt“, erklärt er. „Insbesondere bei wärmeren Temperaturen haben die Jungs leiden müssen.“

Was lief bisher gut? Markus Stupp hatte ein Luxusproblem: Aufgrund der Breite des Kaders waren trotz Ferienzeit immer mehr als 20 Mann beim Training. „Da mussten wir die Truppe aufteilen, damit auch alle in Bewegung bleiben und gefordert werden“, sagt der Trainer. Verletzungen hatte er bisher keine größeren zu beklagen. Auch die Testspiele liefen zum Großteil gut: „Mit Grevenbroich-Süd und Uedesheim haben wir zwei Bezirksligisten geschlagen. Letztes Jahr hatten wir gegen Süd im Pokal nicht den Hauch einer Chance“, so Stupp. „Aber es sind natürlich nur Testspiele, die zählen alle nicht, wenn wir die ersten Pflichtspiele vergeigen – aber wir nehmen viel Positives mit.“ Und das erste Pflichtspiel konnten die Wevelinghovener auch bereits für sich entscheiden: Im Kreispokal siegte der BVW 4:1 gegen Reuschenberg. „Ich hab der Mannschaft gesagt, die Testspiele sind eine Sache, aber jetzt müsst ihr im Pokal glänzen – und das hat sie gemacht.“

Was lief noch nicht so gut? Zwar waren die meisten Testspiele gut, aber eben nicht alle. „Wir haben auch gegen niedriger spielende Mannschaften verloren, da war Licht und Schatten“, so der Trainer. „Da wurde viel getestet und manchmal lief erst mal gar nichts“, so Stupp. „Aber komplett untergegangen sind wir nie.“

Wie präsentieren sich die Neuzugänge? „Wir sind sehr gut aufgestellt und die Neuzugänge helfen uns alle weiter“, sagt Stupp. Dass insbesondere die jungen Spieler sich gut integriert haben, schreibt er Maik Odenthal zu. Der erfahrene Spieler unterstützt ihn als Co-Trainer und noch aktiv im Mittelfeld. Er hat in seiner Laufbahn bereits zahlreiche Regionalliga-Spiele absolviert und sogar in der Dritten Liga gespielt. „Er wird viel gefragt und ist da in gewisser Weise auch ein Vorbild.“ Zwei Spieler hebt Stupp hervor: Tarik Alihodzic, aus Elfgens A-Jugend, und Joel Trotzki, der gemeinsam mit Odenthal aus Holzheim gekommen ist.

Was ist drin in der Saison? In der Favoritenrolle sieht Markus Stupp seine Mannschaft nicht: „Wenn wir nach 20 Spieltagen führen, dann nehme ich die gerne an und dann wollen wir das auch durchziehen. Aber vor dem ersten Spieltag möchte ich die nicht annehmen.“ Er schätzt andere Mannschaften ebenso stark ein, Vorst, Rosellen und die DJK Novesia. „Wir wollen unter die Top Vier kommen. Von mehr möchte ich erst mal nicht sprechen. Dafür sind wir meiner Meinung nach zu inkonstant, da müssen wir weiter dran arbeiten, dass wir jedes Spiel unsere Leistung auf den Platz bekommen.“