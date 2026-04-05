Nachfolger von Seriensieger Jüchen gesucht Am Ostermontag steigt das Kreispokalfinale auf der Anlage in Neuenhausen. Der Landesligist SC Kapellen geht als Favorit ins Spiel gegen den dort heimischen 1. FC Grevenbroich-Süd. Doch die Gastgeber haben einen besonderen Plan gegen die Truppe von Trainer Lennart Ingmann. von RP / Noah Knothe · Gestern, 08:30 Uhr · 0 Leser

Am Ostermontag geht es um diesen Pokal – Foto: Marcel Eichholz

Am Ostermontag ist es wieder so weit. Das Finale im Pokalwettbewerb des Kreises Grevenbroich/Neuss steht um 16 Uhr auf dem Programm. Schon vor Saisonbeginn steht fest: Dauergewinner VfL Jüchen/Garzweiler darf als Oberligist nicht mehr teilnehmen und wird den Titel daher kein fünftes Mal verteidigen können. Aus demselben Grund ging auch die Holzheimer SG in dieser Saison im Kreispokal nicht an den Start. Stattdessen steht der Landesligist SC Kapellen im Endspiel und trifft auf den 1. FC Grevenbroich-Süd, der auf seiner Anlage in Neuenhausen zum zweiten Mal in Folge Gastgeber der Veranstaltung ist.

Im vergangenen Jahr zog das Finale um, weil das Grevenbroicher Schlossstadion auf Vordermann gebracht wird. Die Aussicht, den Titel auf der eigenen Anlage holen zu können, hat den 1. FC Grevenbroich-Süd zum zweiten Mal in Folge ins Finale getragen. Die Begegnung ist die Neuauflage des Pokalfinals von 2019. Damals konnte der SC Kapellen mit 2:1 gewinnen und bleibt somit der letzte Gewinner, bevor der VfL Jüchen/Garzweiler den Titel viermal in Folge einfahren konnte. Ein Jahr später stand der SCK erneut im Finale, dennoch fand dieses kurz nach Beginn der Corona-Krise nicht statt. Kapellen mit Selbstvertrauen Genauso wie 2019 geht der SC Kapellen als Favorit in das Pokalfinale. Denn die Kapellener gehören weiterhin zu den Topmannschaften der Landesliga. Aber auch der 1. FC Grevenbroich-Süd hat eine beachtliche Entwicklung hingelegt. Seit dem Aufstieg in der Saison 2023/2024 haben sich die Südstädter in der Bezirksliga etabliert. Im Jahr 2026 läuft es aber noch nicht für die Neuenhausener, die aus ihren jüngsten fünf Spielen nur einen Zähler holen konnten. Dennoch ist der Abstiegskampf schon lange kein Thema mehr, weshalb sich das Team jetzt voll und ganz auf den Pokal konzentrieren kann.

„Mit den letzten Wochen können wir keineswegs zufrieden sein. Wir waren zuletzt nicht wach genug, zudem hat uns die Chancenverwertung häufig im Stich gelassen. Ohne zu übertreiben, hätten wir beim letzten Spiel locker zehn Tore schießen müssen“, sagt Trainer Christian Niebel. Ganz anders startete der SC Kapellen in die zweite Saisonhälfte. Der Landesligist ist seit elf Pflichtspielen in Serie ungeschlagen und führt zudem die Rückrundentabelle an. Daher spricht nicht nur der Ligaunterschied für den Pokalsieger von 2019. „Die Mannschaft hat sich unter unserem Trainer Lennart Ingmann im Laufe der Saison sehr gut weiterentwickelt, weshalb wir aktuell mit viel Ruhe und Selbstbewusstsein arbeiten können“, erklärt Jörg Ferber, Sportlicher Leiter des SC Kapellen. Niebel und Ingmann arbeiteten schon zusammen Der Underdog und Gastgeber hat jedoch bereits im Finale des vergangenen Jahres gezeigt, dass er auch mit einem Landesligisten mithalten kann. Gegen den Pokaldominator aus Jüchen ließen die Südstädter wenig zu, bis der Favorit nach knapp einer Stunde dann doch in Führung gehen konnte. „Wir kennen die Stärken unseres Gegners und wissen daher, dass Grevenbroich-Süd bis zum Ende kämpfen wird. Ein Finale ist nicht mit einem Ligaspiel zu vergleichen, weswegen wir den 1. FC keine Sekunde unterschätzen dürfen“, so Jörg Ferber.