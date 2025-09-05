Nachfolger von Alex Schmidt: TSV Landsberg setzt auf interne Lösung

Auch Rech, der fortan in einer Doppelfunktion als Sportlicher Leiter und Trainer arbeitet, lobt die Zusammenarbeit mit Kircicek. „Der Austausch ist top. Wir haben sehr ähnliche Ansichten vom Fußball.“ Zusammen will das Duo „die Jungs sportlich weiterentwickeln und gleichzeitig bestmöglich jedes Spiel gewinnen.“ Jedoch ließ der 32-Jährige durchblicken, dass das Projekt und die Idee, wie die Landsberger Fußball spielen wollen, Zeit braucht.

„Die Konstellation kam zunächst unerwartet, aber Chris und Nico (Anm.d.Red. Nico Held, Abteilungsleiter und Finanzvorstand) haben mir die Entscheidung sehr klar und sinnvoll kommuniziert“, erklärte Kircicek seine neue Rolle nach dem Pokal-Spektakel gegen Drittligist FC Ingolstadt gegenüber Fussball Vorort/FuPa Oberbayern. „Mit Chris ist das eine super Lösung, wir haben beide schon in der 3. Liga gespielt, verstehen uns hervorragend und jetzt ist endlich Ruhe eingekehrt nach dem ganzen Hin und Her um die Trainerfrage.“

Diese will sich der Verein auch ganz bewusst nehmen. „Dass nicht alles von heute auf morgen perfekt klappt, sollte allen klar sein“, appellierte Nico Held gegenüber Fussball Vorort/FuPa Oberbayern. „Wir sind immer noch am Anfang unserer Entwicklung. Wir werden weiter Schritt für Schritt gehen, nichts überstürzen und haben dabei vollstes Vertrauen in unser Team auf und neben dem Platz.“ Nach intensiven Gesprächen mit verschiedenen Trainerkandidaten entschieden sich Held und Rech ganz bewusst für die interne Lösung. Für Held ist der Schritt dabei „die sinnvollste Entscheidung – sowohl persönlich als auch finanziell.“

Reha, Arbeit, Fußball: Kircicek mit anspruchsvollem Alltag

Auch im Team scheint die unkonventionelle Trainerlösung gut anzukommen. „Die Jungs haben das sehr honoriert und wollten nicht einfach irgendeinen neuen Trainer, sondern haben sich gewünscht, dass wir es so beibehalten“, erzählte Kircicek, der bereits unter seinem Vorgänger Schmidt als Co-Trainer fungierte. Über eine Trainerlizenz verfügt Kircicek noch nicht, plant diese aber nachzuholen.