Nachfolger von Alex Schmidt: TSV Landsberg setzt auf interne Lösung

Von der Übergangs- zur Ideallösung: Der TSV Landsberg setzt nach der Entlassung von Alex Schmidt auf ein junges und internes Trainerduo. Und hofft so, dass Ruhe im Verein einkehrt.
Landsberg – Alexander Schmidt, Mike Hutterer, Sascha Mölders – an der Seitenlinie des Bayernligisten TSV Landsberg tummelten sich in der Vergangenheit bereits mehrere altbekannte Namen. Nach dem durchaus überraschenden Abgang von Schmidt führen nun zwei neue Gesichter die Regie.
Denn: Der TSV Landsberg hat eine interne Lösung für seine Trainerfrage gefunden. Christoph Rech (32) übernimmt bis mindestens zur Winterpause als Cheftrainer. Furkan Kircicek, 28 Jahre jung und derzeit verletzter Spieler des Vereins, bleibt Co-Trainer.
„Die Konstellation kam zunächst unerwartet, aber Chris und Nico (Anm.d.Red. Nico Held, Abteilungsleiter und Finanzvorstand) haben mir die Entscheidung sehr klar und sinnvoll kommuniziert“, erklärte Kircicek seine neue Rolle nach dem Pokal-Spektakel gegen Drittligist FC Ingolstadt gegenüber Fussball Vorort/FuPa Oberbayern. „Mit Chris ist das eine super Lösung, wir haben beide schon in der 3. Liga gespielt, verstehen uns hervorragend und jetzt ist endlich Ruhe eingekehrt nach dem ganzen Hin und Her um die Trainerfrage.“
Auch Rech, der fortan in einer Doppelfunktion als Sportlicher Leiter und Trainer arbeitet, lobt die Zusammenarbeit mit Kircicek. „Der Austausch ist top. Wir haben sehr ähnliche Ansichten vom Fußball.“ Zusammen will das Duo „die Jungs sportlich weiterentwickeln und gleichzeitig bestmöglich jedes Spiel gewinnen.“ Jedoch ließ der 32-Jährige durchblicken, dass das Projekt und die Idee, wie die Landsberger Fußball spielen wollen, Zeit braucht.
Diese will sich der Verein auch ganz bewusst nehmen. „Dass nicht alles von heute auf morgen perfekt klappt, sollte allen klar sein“, appellierte Nico Held gegenüber Fussball Vorort/FuPa Oberbayern. „Wir sind immer noch am Anfang unserer Entwicklung. Wir werden weiter Schritt für Schritt gehen, nichts überstürzen und haben dabei vollstes Vertrauen in unser Team auf und neben dem Platz.“ Nach intensiven Gesprächen mit verschiedenen Trainerkandidaten entschieden sich Held und Rech ganz bewusst für die interne Lösung. Für Held ist der Schritt dabei „die sinnvollste Entscheidung – sowohl persönlich als auch finanziell.“
Auch im Team scheint die unkonventionelle Trainerlösung gut anzukommen. „Die Jungs haben das sehr honoriert und wollten nicht einfach irgendeinen neuen Trainer, sondern haben sich gewünscht, dass wir es so beibehalten“, erzählte Kircicek, der bereits unter seinem Vorgänger Schmidt als Co-Trainer fungierte. Über eine Trainerlizenz verfügt Kircicek noch nicht, plant diese aber nachzuholen.
„Es ist nicht einfach, das alles mit Arbeit, Reha und Fußball unter einen Hut zu bringen – da bleibt wenig Zeit für andere Dinge“, so Kircicek. Trotz dieser Mehrfachbelastung (viermal die Woche Reha) zeigt er großes Engagement für seine neue Aufgabe: „Obwohl mein Ziel ist, wieder selbst auf dem Platz zu stehen und der Mannschaft zu helfen, gebe ich aktuell meine komplette Energie und mein Herzblut in diese Aufgabe.“ Sein Comeback auf dem Platz nach schlimmer Verletzung Anfang des Jahres ist für den Start der Rückrunde angedacht.
Obwohl die Rolle für beide neu ist, können Rech (3. Liga mit Regensburg, Regionalliga u. a. mit Türkgücü und Burghausen) und Kircicek (3. Liga mit Türkgücü München, Regionalliga mit Illertissen, Chemnitz und Memmingen) aufgrund ihrer Spielerkarriere aus reichlich Erfahrung schöpfen. Die individuell stark besetzte Mannschaft scheint das voll anzunehmen und zeigte zuletzt im Toto-Pokal-Achtelfinale gegen Ingolstadt eine hervorragende Leistung.
In der Liga wartet mit dem noch ungeschlagenen SV Kirchanschöring der nächste Brocken auf den TSV. Für Rech und Kircicek ist das eine weitere Gelegenheit, sich an die noch ungewohnte Rolle zu gewöhnen. (mg)