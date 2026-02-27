Nachfolger gefunden: Guido Contrino übernimmt die DJK Lirich ab Sommer

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 6: Lange hat die DJK Arminia Lirich nach einem geeigneten Ersatz für den jahrelangen Cheftrainer Jens Szopinsk, der ab Sommer sein Traineramt niederlegt, gesucht. Das Suchen hat jetzt allerdings ein Ende, denn mit Guido Contrino hat der Bezirksligist eine erfahrenen Übungsleiter gefunden, der ab Sommer das Team leiten wird.
Nach sieben Jahren bei der Arminia wird Szopinsk am kommenden Sommer nicht mehr zur Verfügung stehen. Der 49-Jährige gab im Januar seinen Rücktritt bekannt. In der Saison 2019/20 übernahm er die erste Mannschaft in Lirich und führte die Truppe in der Spielzeit 2023/24 in die Bezirksliga. Aktuell kämpft sein Team um den Klassenerhalt - mit 12 Punkten steht die DJK auf dem 17. Platz. Allerdings trennen die Arminia nur zwei Zähler vom rettenden Ufer.
Nach sieben Jahren brauchte Lirich also eine neue Lösung im Sommer - einen Cheftrainer, der das Erbe von Szopinsk antreten soll. Mit Übungsleiter Contrino sind sie fündig geworden.
Der 55-Jährige sammelte in seiner Trainer-Karriere schon Erfahrung bei Bezirksliga-, wie auch bei Landesliga-Vereinen. Seit der Saison 2009/10 steht Contrino zudem schon an der Seitenlinie – Expertise bringt er also reichlich mit. Seine letzte Station war die DJK Vierlinden, die er auf Rang vier der Kreisliga A, Gruppe 2, Duisburg & Mülheim & Dinslaken führte. Sein größter Erfolg war der Aufstieg in die Bezirksliga mit Schwarz-Weiß Alstaden in der Spielzeit 2012/13.
Beim TSV Wachtendonk-Wankum und bei der DJK Blau-Weiß Mintard sammelte Contrino zudem Landesliga-Erfahrung. Gespräche mit einem Co-Trainer für den 55-Jährige laufen bereits - ebenso wie die Kaderplanung. Ab dem kommenden Sommer soll der Cheftrainer dann die erste Mannschaft in Lirich leiten - und das ligaunabhängig.