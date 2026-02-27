Nachfolger gefunden: Guido Contrino übernimmt die DJK Lirich ab Sommer Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 6: Nachdem Jens Szopinski im Januar 2026 bekannt gab, dass er sein Amt als Cheftrainer der DJK Arminia Lirich niederlegt, ist der Bezirksligist fündig bei der Suche nach einem neuen Übungsleiter geworden. Guido Contrino wird die Mannschaft ab dem kommenden Sommer übernehmen. von Tristan Benten · Heute, 14:30 Uhr · 0 Leser

Guido Contrino wird ab Sommer Cheftrainer bei der DJK Arminia Lirich – Foto: Heiko van der Velden

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 6: Lange hat die DJK Arminia Lirich nach einem geeigneten Ersatz für den jahrelangen Cheftrainer Jens Szopinsk, der ab Sommer sein Traineramt niederlegt, gesucht. Das Suchen hat jetzt allerdings ein Ende, denn mit Guido Contrino hat der Bezirksligist eine erfahrenen Übungsleiter gefunden, der ab Sommer das Team leiten wird.

Contrino: Ein Trainer mit reichlich Erfahrung Nach sieben Jahren bei der Arminia wird Szopinsk am kommenden Sommer nicht mehr zur Verfügung stehen. Der 49-Jährige gab im Januar seinen Rücktritt bekannt. In der Saison 2019/20 übernahm er die erste Mannschaft in Lirich und führte die Truppe in der Spielzeit 2023/24 in die Bezirksliga. Aktuell kämpft sein Team um den Klassenerhalt - mit 12 Punkten steht die DJK auf dem 17. Platz. Allerdings trennen die Arminia nur zwei Zähler vom rettenden Ufer. Nach sieben Jahren brauchte Lirich also eine neue Lösung im Sommer - einen Cheftrainer, der das Erbe von Szopinsk antreten soll. Mit Übungsleiter Contrino sind sie fündig geworden.