Nachfolger gefunden Ulli Ringleb übernimmt die FSG Stölzinger Wölfe von red · Heute, 13:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: FSG Stölzinger Wölfe

Die FSG Stölzinger Wölfe hat die Nachfolge auf der Trainerposition geklärt. Wie der Verein bekanntgab, übernimmt Ulli Ringleb zur kommenden Saison die Frauenmannschaft des Clubs aus der Frauen-Kreisoberliga Fulda Nord. Damit ist die Trainersuche nach dem Abschied von Karsten Eichner erfolgreich beendet.

Mit Ringleb verpflichten die Stölzinger Wölfe einen Trainer, der auf Erfahrungen in unterschiedlichen Bereichen des Fußballs zurückblicken kann. Der neue Coach war unter anderem als Juniorinnentrainer beim TSV Grebendorf tätig, arbeitete im Herrenfußball und betreute die Frauen des TSV Groß Schneen. Zudem war Ringleb in der Vergangenheit Trainer einer U12-Regionalauswahl. Für die Verantwortlichen der FSG war dieses Profil offenbar ausschlaggebend: Erfahrung, Entwicklungsarbeit und Teamführung sollen die Grundlage für den nächsten Schritt der Mannschaft bilden. „Für uns war schnell klar, dass Ulli Ringleb der richtige Mann für die Aufgabe ist“, wird Teammanager Michael Jakob in der Vereinsmitteilung zitiert. In Gesprächen mit Ringleb habe man sofort gespürt, „dass da jemand für Fußball brennt“. Jakob verweist dabei nicht nur auf die fachliche Qualifikation des neuen Trainers, sondern vor allem auf dessen Haltung: Ringleb habe eine klare Vorstellung davon, wie Mannschaften funktionieren, wie Spielerinnen besser werden und wie sich gemeinsam etwas aufbauen lasse.

Nach den erfolgreichen Jahren unter Eichner, der die Stölzinger Wölfe geprägt und mit ihnen zwei Meistertitel gefeiert hatte, beginnt für den Verein nun ein neuer Abschnitt. Dabei soll der Wechsel an der Seitenlinie nicht als Bruch verstanden werden, sondern als bewusste Weiterentwicklung. Die FSG betont, mit Ringleb einen Trainer gefunden zu haben, der nicht nur verwalten, sondern entwickeln, fordern und fördern wolle. „Er versteht, dass Erfolg nicht von heute auf morgen entsteht, sondern durch harte Arbeit, Zusammenhalt und die richtige Einstellung“, sagt Jakob. Genau diese Werte sollen künftig das Auftreten der Mannschaft prägen. Die Stölzinger Wölfe wollen ein Team sehen, das füreinander läuft, mutig auftritt und sich stetig verbessert. Ringleb passe mit seiner Arbeitsweise und seiner Energie hervorragend zu diesem Anspruch.