Nachfolger gefunden

– Foto: FV Felsberg/Lohre/Niedervorsch

Der FV Felsberg/Lohre/Niedervorschütz hat die Weichen für die Zukunft gestellt und nach dem Abstieg aus der Gruppenliga einen neuen Trainer präsentiert: Zur kommenden Saison übernimmt Marco Siemers das Team. Der Verein verbindet die Personalie mit der Hoffnung auf Kontinuität, Entwicklung und eine konsequente Förderung der eigenen Jugend.

Nach Angaben des Klubs verliefen die Gespräche zwischen dem neuen Coach und dem sportlichen Leiter Oliver Seifert von Beginn an offen und konstruktiv. Im Mittelpunkt habe dabei die Frage gestanden, wie sich der Verein nach dem Abstieg neu ausrichten und die junge Mannschaft langfristig weiterentwickeln könne. Siemers bringt laut Verein viel Erfahrung als Trainer und ehemaliger Oberligaspieler mit, zudem verfügt er über eine Qualifikation als Athletiktrainer.

Auch der neue Coach nennt die Perspektive des Teams als entscheidenden Faktor für seine Zusage. Weil sein Sohn Joel aktuell für FeLoNi spielt, habe er die Mannschaft über die gesamte Saison verfolgen und sich ein genaues Bild von ihren Stärken und Schwächen machen können. Die Entwicklung des jungen Kaders stehe deshalb für ihn klar im Vordergrund. Zugleich verweist Siemers auf die langjährige Freundschaft zu Oliver Seifert und auf ein Umfeld, in dem engagierte Menschen viel Zeit und Arbeit in den Verein investierten.