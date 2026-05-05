Nachfolger gefunden

– Foto: Cecilia Schmerer

Mit Bock gewinnt der Verbandsligist nicht nur einen Defensivspieler, sondern auch einen Akteur mit Erfahrung in genau jener Rolle, die er nun in Vellmar übernehmen soll. Nach Stationen in der Jugend in Göttingen sowie beim KSV Baunatal war der 26-Jährige zuletzt für den FSV Dörnberg aktiv, wo er bereits als spielender Co-Trainer arbeitete. Beim OSC soll er nun an der Seite von Chefcoach Mario Deppe Verantwortung übernehmen.

Die Verpflichtung ist zugleich die Antwort auf einen prominenten Abgang. Bock tritt die Nachfolge von Oliver Scherer an, der den Verein verlässt und als Cheftrainer zum VfL Kassel wechselt. In Vellmar verbindet sich mit dem Neuzugang daher die Hoffnung, sportliche Stabilität und Führungsstärke in Personalunion zu gewinnen.