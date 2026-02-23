Nachfolger gefunden

Die SG Laisa/Dodenau treibt ihre Planungen für die kommende Spielzeit voran und bekommt im Trainerstab prominente Unterstützung aus der Region: Jan Isenberg wird ab der neuen Saison das Trainerteam erweitern und folgt damit auf Dennis Beschorner. Das teilte der Verein in seinen sozialen Medien mit.

Isenberg kehrt damit in seine Heimat zurück. In der Vergangenheit war er vier Jahre als Trainer der zweiten Mannschaft der SG Laisa/Berghofen tätig. Es folgte eine siebenjährige Amtszeit bei der SG Rosenthal/Roda, ehe er vor der laufenden Saison zu den Sportfreunden Edertal wechselte. Nun soll er bei der SG neue Impulse setzen. „Wir freuen uns sehr, ihn für die LaDo gewonnen zu haben“, heißt es in der Mitteilung.

Kontinuität gibt es zudem bei der Reserve: Jonas Schweitzer, Trainer der zweiten Mannschaft, bleibt dem Verein auch in der kommenden Saison erhalten. Weitere Personalentscheidungen kündigte die SG an – und will darüber „auf dem Laufenden“ halten.