Nachfolger für Friedrich steht fest

Der personelle Umbruch beim Gruppenliga-Spitzenreiter SG Aulatal nimmt konkrete Formen an: Wie der Verein jetzt in den sozialen Medien mitteilte, wird Enis Adrovic zur Saison 2026/27 die Verantwortung an der Seitenlinie übernehmen. Der Niederjossaer folgt damit auf Martin Friedrich, der seinen Abschied zum Saisonende bereits angekündigt hatte.

Nach Angaben der SG fiel die Wahl nach „intensiven Gesprächen“ einstimmig auf Adrovic. Ausschlaggebend seien vor allem ein strukturiertes sportliches Konzept, eine moderne Trainingsausrichtung und die persönliche Passung. Adrovic war zuletzt beim ESV Hönebach tätig und sammelte dort in der Gruppenliga Erfahrung.

Der 2023 in Hönebach angetretene Coach hatte sein Amt dort im September 2025 niedergelegt.