Nachfolger aus eigenem Haus – Neues Trainerduo beim TSV Ebersberg II

Ebersberg - Die Fußballer des TSV Ebersberg gehen mit einem neuen Trainergespann für die zweite Mannschaft in die kommende A-Klassenrunde. Nachdem Stefan Holzmann etwas überraschend die Kreisstädter nach nur einer Spielzeit in Richtung Grafing verlassen hatte, musste ein Nachfolger gefunden werden. „Wir waren an einer vereinsinternen Lösung interessiert und wurden schnell fündig“, schildert Ebersbergs Fußball-Abteilungsleiter Zeljko Prelcec. Es bedurfte nicht einmal großer Überredungskünste, ehe Isuf Shabani und Max Lüngen zusagten.

Bislang schon als Jugendcoach aktiv, wolle Shabani nun „den Fuß auch in den Herrenbereich reinbekommen“, so Prelcec. „Denn langsam macht’s Aua, und er ist auch nicht mehr so schnell“, spielte der Ebersberger scherzend auf das Alter des neuen Reservecoachs an. Mit 40 sei es an der Zeit, sich aus dem Herrenbereich zurückzuziehen.