Nachfolge geregelt: SV Haarbach setzt auf Schwarz & Flenkenthaler

Der SV Haarbach hat die Weichen für die kommende Saison gestellt und die Nachfolge für das scheidende Trainerduo Emmerich Szimonovich (54) und Matthias Stockinger (29) geregelt. Beide hatten Mitte November entschieden, den Verein zum Saisonende zu verlassen. Nun steht fest: Thomas Schwarz (43) und Marco Flenkenthaler (29) werden ab der neuen Spielzeit die sportliche Verantwortung beim Klub aus dem Holzland übernehmen.

Sportlicher Leiter Bernhard Hofer beschreibt den Weg zur neuen Trainerlösung als gezielt und gut vorbereitet. "Ich verfolge schon länger die Arbeit von Tom als Vereinstrainer, aber auch als Trainer der Münchner Fußballschule. Marco ist bei uns kein Unbekannter und wohnt nur fünf Kilometer vom Sportplatz entfernt“, erklärt Hofer. Als sich herausstellte, dass beide aus gemeinsamen Zeiten in Vilshofen und Alkofen vertraut sind, habe man unabhängig voneinander Kontakt aufgenommen. „Uns war schnell klar, dass die Kombi für alle gut passt, und wir haben relativ schnell alles fix gemacht.“ Schwarz wird ab der Sommerpause dabei die Rolle des Cheftrainers einnehmen, Flenkenthaler stellt als Co-Spielertrainer den verlängerten Arm auf dem Rasen dar.







Zugleich betont der SV Haarbach die Verdienste des aktuellen Trainerduos. "Emmi und Stocke haben in den vier Jahren herausragende Arbeit geleistet und unsere Mannschaft vom Abstiegskandidaten zum Aufstiegsaspiranten aufgebaut“, sagt Hofer. Die Erwartungen an die Nachfolger seien entsprechend hoch: "Die Fußstapfen, in die Tom und Marco treten, sind natürlich groß, aber wir sind davon überzeugt, dass die beiden die gute Arbeit weiterführen und unsere jungen Spieler weiterentwickeln werden.“





Sportlich steht Haarbach in der Kreisklasse Pocking aktuell mit 34 Punkten auf Platz zwei. Der Rückstand auf Tabellenführer DJK Vornbach II beträgt zwar neun Zähler, doch das Ziel ist klar: den Relegationsrang verteidigen. Die Konkurrenz sitzt dicht im Nacken – der FC Aunkirchen (31 Punkte) und 1. FC Passau II (30) lauern. "Wir wollen den zweiten Tabellenplatz verteidigen und dann eventuell über die Relegation zurück ins Kreisoberhaus“, so Hofer. Ein Aufstieg sei kein Muss, zumal es auch personelle Rückschläge gab. „Da sich unser Stammkeeper Sebastian Binar im Herbst eine schwere Verletzung zugezogen hat und wir nicht wissen, wann und ob er zurückkommt, haben wir Michael Schotte vom SV Freinberg nach Haarbach zurückgeholt.“





Thomas Schwarz: Entwicklung vor Tabellenplätzen





Für Thomas Schwarz, zuletzt Trainer beim TSV Schönberg und Leiter der Münchner Fußballschule Niederbayern, war die Entscheidung für Haarbach eine bewusste. "Überzeugt hat mich das Konzept, mit jungen eigenen Spielern einen erfolgreichen Weg einzuschlagen – gepaart mit den erfahrenen Spielern“, sagt der 43-Jährige. Besonders wichtig seien ihm der Zusammenhalt und die Atmosphäre gewesen: "Die Menschlichkeit und Chemie in den Gesprächen und dass man sich sehr um mich bemüht hat, haben ein gutes Gefühl in mir ausgelöst.“





Nach dem Aus im Oktober habe es zwar gekribbelt, doch ganz ohne Fußball sei er nie gewesen. "Fußball ist bei mir Tagesgeschäft. Durch meine Tätigkeit als Leiter der Münchner Fußballschule Niederbayern stehe ich täglich am Platz“, erklärt Schwarz. Besonders freut ihn das Wiedersehen mit Flenkenthaler: "Er war in jungen Jahren mein Spieler beim FC Vilshofen in der B- und A-Jugend, ging mit mir zum FC Alkofen. Marco reifte als Mensch und Spieler, machte erste Erfahrungen als Trainer – ich bin überzeugt, dass wir gut zusammenarbeiten können.“





Langfristige Tabellenziele will Schwarz bewusst nicht formulieren. „Wo wir in zwei Jahren stehen, das mache ich das an keiner Liga oder Platzierung fest. Mir geht es darum, junge Spieler weiterzuentwickeln und eine homogene Mannschaft zu formen, die füreinander kämpft.“





Flenkenthaler: Identifikation und kurze Wege

Auch Marco Flenkenthaler, aktuell noch im Dienste bei der SG Johanniskirchen/Emmersdorf, sieht im SV Haarbach ideale Voraussetzungen. "Was mich überzeugt hat, ist vor allem die junge und gute Mannschaft mit viel Potenzial. Der Verein spielt regelmäßig vorne mit und nimmt immer eine gute Rolle in der Liga ein“, erklärt der 29-Jährige. Dazu komme die Vereinsstruktur: „Der SV Haarbach ist aus meiner Sicht ein sehr gut geführter Verein, bei dem das Gesamtpaket stimmt." Ein weiterer Faktor ist die Nähe zum Wohnort. „Ich wohne seit zwei Jahren in der Gemeinde Haarbach. Ein kurzer Weg ist mit Familie und kleinem Kind natürlich ein großer Vorteil.“





Sportlich will Flenkenthaler an das bisher Erreichte anknüpfen. „Ich möchte die Mannschaft weiter stabilisieren und entwickeln. Wichtig ist mir auch, die gute Arbeit von Emi und Stocki fortzuführen.“ Zum Abschied aus Johanniskirchen richtet er dankende Worte an seinen bisherigen Verein: "Das waren für mich drei sehr coole Jahre, dafür bin ich sehr dankbar.“