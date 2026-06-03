Nachfolge geregelt

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Der TSV Schwarz-Weiß Vöhl stellt die Weichen für die Zeit nach Oliver Eisenmann und Sebastian Bock. Nachdem der Verein sein bisheriges Trainerteam mit warmen Worten verabschiedet hatte, steht nun der Nachfolger fest: Marcel Rausch wird zur kommenden Saison neuer Cheftrainer der Schwarz-Weißen.
Rausch wechselt von der SV Freienhagen/Sachsenhausen nach Vöhl und tritt damit ein Erbe an, das sportlich wie emotional durchaus Gewicht hat. Eisenmann und Bock hatten den TSV in einer Phase des Umbruchs übernommen. Nach dem Austritt aus der Spielgemeinschaft formten sie aus einzelnen Spielern wieder eine Mannschaft, die der Verein in seinem Abschiedspost als gewachsene Einheit beschrieb.
Auch sportlich war die Amtszeit des Duos bemerkenswert. Im ersten Jahr gelang Vöhl zunächst die Herbstmeisterschaft, anschließend der Aufstieg in die Kreisliga A Waldeck. Dort schloss der TSV die folgende Saison auf einem soliden achten Platz ab. Insgesamt standen unter Eisenmann und Bock nach Vereinsangaben 32 Siege zu Buche, zudem blieb Vöhl in dieser Zeit unangefochtener Derbysieger.
Neues Kapitel startet
Nun beginnt am Sportplatz in Vöhl ein neues Kapitel. Mit Marcel Rausch setzt der TSV auf einen Trainer, der die Entwicklung der Mannschaft fortführen und zugleich eigene Akzente setzen soll. Der Verein begrüßte seinen künftigen Cheftrainer in den sozialen Medien herzlich und wünschte ihm „viel Erfolg an der Seitenlinie“.
Für Rausch dürfte es darum gehen, die von seinen Vorgängern geschaffene Basis aufzunehmen: Zusammenhalt, Leidenschaft und eine Mannschaft, die nach Einschätzung des Vereins inzwischen „alleine funktioniert“. Genau auf diesem Fundament soll der nächste Schritt gelingen. Der Abschied von Eisenmann und Bock markiert damit nicht nur das Ende einer prägenden Phase, sondern zugleich den Übergang in eine neue Zeitrechnung beim TSV Schwarz-Weiß Vöhl.