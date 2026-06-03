Nachfolge geregelt

Rausch wechselt von der SV Freienhagen/Sachsenhausen nach Vöhl und tritt damit ein Erbe an, das sportlich wie emotional durchaus Gewicht hat. Eisenmann und Bock hatten den TSV in einer Phase des Umbruchs übernommen. Nach dem Austritt aus der Spielgemeinschaft formten sie aus einzelnen Spielern wieder eine Mannschaft, die der Verein in seinem Abschiedspost als gewachsene Einheit beschrieb.

Auch sportlich war die Amtszeit des Duos bemerkenswert. Im ersten Jahr gelang Vöhl zunächst die Herbstmeisterschaft, anschließend der Aufstieg in die Kreisliga A Waldeck. Dort schloss der TSV die folgende Saison auf einem soliden achten Platz ab. Insgesamt standen unter Eisenmann und Bock nach Vereinsangaben 32 Siege zu Buche, zudem blieb Vöhl in dieser Zeit unangefochtener Derbysieger.