Nachfolge geregelt

– Foto: Andrea Arrich

Die SG Bartenwetzer hat eine zentrale Personalentscheidung für die kommende Saison getroffen und die Nachfolge auf der Trainerbank geklärt: Andreas Wenderoth wird zur neuen Spielzeit das Kommando übernehmen. Damit schafft der A-Ligist früh Klarheit auf einer Schlüsselposition, nachdem sich der bisherige Trainer Nikolai Hatikov bereits vor Monaten zu seinem bevorstehenden Rückzug aus dem Amt geäußert hatte.

Hatikov hatte am 14. Dezember 2025 gegenüber Hessensport24 angekündigt, sein Traineramt über den Sommer hinaus nicht fortzuführen. Zugleich machte er deutlich, dass sein Abschied keineswegs mit einem Rückzug aus dem Vereinsleben gleichzusetzen sei. Vielmehr wolle er der SG Bartenwetzer auch künftig verbunden bleiben und dort mithelfen, wo Unterstützung gebraucht werde — unabhängig davon, in welcher Rolle. Diese Haltung zeichnete ein Bild von bemerkenswerter Bodenständigkeit und großer Identifikation mit dem Verein.

Nun hat die SG die Nachfolgelösung präsentiert. Mit Andreas Wenderoth übernimmt ein Mann, der seine neue Aufgabe mit Respekt, aber auch mit spürbarer Überzeugung antritt. Nach Vereinsangaben sei der ehemalige FeLoNi-Coach mit einer gewissen Skepsis in die Gespräche gegangen, habe sich dann jedoch vom Vorstand und dessen klaren Vorstellungen vollständig überzeugen lassen. Entscheidend war für Wenderoth offenkundig nicht nur die sportliche Perspektive, sondern auch das Gesamtbild des Vereins.