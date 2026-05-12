Nachfolge geregelt

Die SG Bartenwetzer hat eine zentrale Personalentscheidung für die kommende Saison getroffen und die Nachfolge auf der Trainerbank geklärt: Andreas Wenderoth wird zur neuen Spielzeit das Kommando übernehmen. Damit schafft der A-Ligist früh Klarheit auf einer Schlüsselposition, nachdem sich der bisherige Trainer Nikolai Hatikov bereits vor Monaten zu seinem bevorstehenden Rückzug aus dem Amt geäußert hatte.
Hatikov hatte am 14. Dezember 2025 gegenüber Hessensport24 angekündigt, sein Traineramt über den Sommer hinaus nicht fortzuführen. Zugleich machte er deutlich, dass sein Abschied keineswegs mit einem Rückzug aus dem Vereinsleben gleichzusetzen sei. Vielmehr wolle er der SG Bartenwetzer auch künftig verbunden bleiben und dort mithelfen, wo Unterstützung gebraucht werde — unabhängig davon, in welcher Rolle. Diese Haltung zeichnete ein Bild von bemerkenswerter Bodenständigkeit und großer Identifikation mit dem Verein.
Nun hat die SG die Nachfolgelösung präsentiert. Mit Andreas Wenderoth übernimmt ein Mann, der seine neue Aufgabe mit Respekt, aber auch mit spürbarer Überzeugung antritt. Nach Vereinsangaben sei der ehemalige FeLoNi-Coach mit einer gewissen Skepsis in die Gespräche gegangen, habe sich dann jedoch vom Vorstand und dessen klaren Vorstellungen vollständig überzeugen lassen. Entscheidend war für Wenderoth offenkundig nicht nur die sportliche Perspektive, sondern auch das Gesamtbild des Vereins.
Seine Worte lassen erkennen, worauf er bei seinem neuen Engagement besonderen Wert legt: auf Entwicklung, Struktur und ein Umfeld, das sich seit dem Zusammenschluss Schritt für Schritt gefestigt hat. Gerade diese Einschätzung dürfte man bei der SG Bartenwetzer mit Genugtuung zur Kenntnis nehmen. Denn sie verweist darauf, dass der Verein längst nicht nur auf kurzfristige Ergebnisse schaut, sondern an einem längerfristigen Weg arbeitet.
Damit ist bei den Bartenwetzern ein wichtiger Schritt in der Planung für die kommende Runde getan. Der Verein verabschiedet seinen bisherigen Trainer mit Anerkennung und gewinnt zugleich einen Nachfolger, der sich bewusst für diese Aufgabe entschieden hat. Es ist ein Wechsel, der nicht nach Bruch klingt, sondern nach geordnetem Übergang — und genau das dürfte im Umfeld des Vereins als gutes Signal gewertet werden.