Nachfolge geregelt

Der SC Melle hat die sportliche Leitung seiner zweiten Herrenmannschaft für die Saison 2026/27 festgelegt. Ab dem kommenden Sommer übernimmt Benjamin Hettwer das Amt des Trainers, unterstützt von Lukas Seelhöfer als spielendem Co-Trainer. Beide treten die Nachfolge von Robin Twyrdy an, der zur neuen Saison die erste Mannschaft des Vereins übernehmen wird.

Hettwer kommt mit regionaler Erfahrung nach Melle. Der Trainer führte in der Vergangenheit Viktoria Gesmold aus der Kreisliga in die Bezirksliga und ist derzeit für den TuS Eintracht Rulle tätig. Der Verein hebt insbesondere seine Kenntnisse der Liga sowie seine Verwurzelung im Meller Raum hervor. Die zweite Mannschaft soll sich unter seiner Leitung weiterentwickeln und sportlich den nächsten Schritt gehen.

An seiner Seite steht Lukas Seelhöfer, aktuell Vize-Kapitän der zweiten Mannschaft. Er übernimmt erstmals eine Rolle im Trainerteam im Herrenbereich, nachdem er bereits als Jugendtrainer erste Erfahrungen gesammelt hat. Der Verein setzt damit bewusst auf eine interne Lösung und sieht in Seelhöfer eine gewachsene Führungspersönlichkeit innerhalb des Teams.