Nachfolge geklärt

Fußball-Landesligist SV Königshofen hat die Nachfolge des im kommenden Sommer scheidenden Trainers Ralf Schad geklärt. Wie Martin Michelbach, sportlicher Leiter bei den Messestädtern, bestätigte, "trägt ab 01. Juli 2026 Patrick Gutknecht (rechts im Bild) die sportliche Verantwortung."

Der 38-jährige Gutknecht, derzeit noch beim hohenlohischen Bezirksligisten SGM Mulfingen/Hollenbach II tätig, wird dabei von Mario Fading (links im Bild) als spielender Co-Trainer unterstützt.

Ralf Schad teilte bekanntlich im Dezember des vergangenen Jahres mit, aus familiären und beruflichen Gründen zum Ende der laufenden Saison nach sechs Jahren Trainertätigkeit der Landesliga-Mannschaft zu pausieren, wird aber in der kommenden Spielzeit sich weiter im Jugendbereich des SV Königshofen als A-Jugend-Coach engagieren.