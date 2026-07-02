Nachfolge des Trainerduos steht fest: Alter Bekannter kehrt zur DJK Darching zurück

Die DJK Darching (in rot) hat eine neuen Trainer. – Foto: Michael Zieringer

Der neue Coach des Kreisklassisten hatte die DJK bereits von 2013 bis 2016 trainiert. Pölt hätte die Mannschaft auch nach einem Abstieg übernommen.

Bei der DJK Darching übernimmt zur Saison 2026/27 ein alter Bekannter das Ruder: Christian Pölt ist der neue Coach des Kreisklassisten, der sich wie berichtet kürzlich den Klassenerhalt über die Relegation gesichert hatte. Damit tritt Pölt die Nachfolge des Duos Johannes Schneider und Patrick Lachemeier an, die kurz nach Beginn der Rückrunde übernommen hatten.

Pölt hatte bereits von 2013 bis 2016 die Darchinger trainiert, war auch beim SV Waakirchen und den Frauen des FFC Wacker München als Trainer aktiv, ehe er aus beruflichen Gründen kürzer trat. Nun meldet er sich bei der DJK zurück. „Ich musste nicht lange überlegen, weil mir die Burschen am Herzen liegen“, sagt Pölt. „Einige Jahrgänge habe ich schon trainiert, und es kommen junge Spieler aus der A-Jugend dazu, die wir an den Herrenbereich heranführen wollen. Ich freue mich auf die Aufgabe.“ Er hätte die Mannschaft auch im Falle des Abstiegs in die A-Klasse übernommen.