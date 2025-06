Die Fußball-Saison 2024/2025 biegt auf die Zielgerade ein. Demzufolge fallen viele Entscheidungen. Besonders groß ist der Jubel bei den Teams, die Meister sind oder den Aufstieg geschafft haben oder sich Pokalsieger nennen dürfen. Und genau diese Mannschaften möchten FuPa Württemberg würdigen. Wenn dein Team auch dabei sein möchte, dann schreibe uns per E-Mail an h.schmidt@fupa.net

Mit einer beeindruckenden Bilanz von 24 Siegen aus 26 Spielen hat sich der TSV Talheim den Meistertitel in der Kreisliga B3 Franken gesichert und steigt in die Kreisliga A auf. Julian Bertsch, der zusammen mit Jochen Sugg das Team trainiert, blickt auf eine Saison voller Zusammenhalt und Siegeswillen zurück.

Und die nächste Feier ist bereits in Planung: „Tatsächlich haben sich die Spieler sehr bemüht, dass wir den Aufstieg in wenigen Wochen mit einem Großteil der Mannschaft auf Mallorca feiern können.“

„Nachdem der Schiedsrichter abgepfiffen hat, gab es kein Halten mehr. Die Freude war groß und wir haben das auch ordentlich gefeiert, so wie es sich für eine Kreisligamannschaft gehört“, berichtet Julian Bertsch.

Ziel erreicht

Der Aufstieg war durchaus geplant, wie Bertsch erklärt: „Das Ziel war oben mitzuspielen und die jungen Spieler einzusetzen und an den aktiven Betrieb zu gewöhnen. Im Hinterkopf war aber immer der Gedanke, dass wir es schaffen können.“

Kombination als Erfolgsfaktor

Für den Titelgewinn macht der Coach mehrere Faktoren aus: „Die Kombination aus erfahrenen Spielern und den jungen Spielern. Auch die Beständigkeit der Mannschaft, so spielen viele Spieler schon über Jahre miteinander und kennen sich bestens.“

Starker Siegeswille

Gerade in der entscheidenden Phase war der Wille im Team spürbar: „Wir haben dieses Jahr wieder einen starken Siegeswillen entwickelt. Das hat man vor allem in den letzten Spielen gemerkt. Auch mal ein dreckiges Spiel in der 95. Minute gewinnen.“

Aufstiegsrecht wird selbstverständlich wahrgenommen

Beim Schritt in die A-Liga gibt es keine Zweifel: „Ohne Frage, ich denke wir haben eindrucksvoll bewiesen, dass wir wieder zurück in die A-Liga wollen.“

Kader bleibt stabil

In Sachen Personal bleibt der TSV Talheim seiner Linie treu: „Auch hier zeigt sich wieder unsere Beständigkeit. Es sind keine Abgänge bekannt. Ein Teil der jetzigen A-Jugend wird dazustoßen. So kann der Verein sich gesund weiterentwickeln. Dazu werden eventuell noch 2 bis 3 Spieler von anderen Vereinen dazukommen, die finalen Gespräche finden nun statt.“

Ausblick auf die neue Saison

In der Kreisliga A peilt der TSV zunächst den Klassenerhalt an: „In erster Linie, die Klasse zu halten und sich im Mittelfeld zu etablieren. Durch die Umstruktierung des WFV können wir unsere künftigen Gegner nicht wirklich einschätzen.“

Fazit

Mit einer herausragenden Saison und starker mannschaftlicher Geschlossenheit hat der TSV Talheim die Rückkehr in die Kreisliga A perfekt gemacht. Dort soll nun der nächste Schritt gelingen – mit einer bewährten Mischung aus erfahrenen und jungen Spielern.