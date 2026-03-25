Nachbarschaftsduell mit Finalcharakter

Es ist das Spiel, auf das das Jerichower Land am kommenden Samstag blickt. Wenn um 15:00 Uhr der Anpfiff im Waldstadion Möser ertönt, geht es nicht nur um den Einzug in das Halbfinale des Kreispokals, sondern auch um die regionale Vorherrschaft. Das Los bescherte den Fußballfans ein Derby, das sportlich kaum hochkarätiger sein könnte: Der Tabellenzweite der Landesklasse 2 fordert den ungeschlagenen Primus der Landesklasse 1.

Obwohl beide Teams nur eine Spielklasse trennt, reist der Burger BC 08 mit einer fast beängstigenden Statistik an. In der Landesklasse 1 thront der BBC mit der perfekten Ausbeute von 54 Punkten aus 18 Spielen an der Spitze. Ein Torverhältnis von 87:5 unterstreicht die Dominanz der Kreisstädter, die bisher jeden Gegner nach Belieben beherrschten.

Doch die TSG Grün-Weiß Möser muss sich keineswegs verstecken. Als Tabellenzweiter der Landesklasse 2 (40 Punkte, 46:14 Tore) spielt die Mannschaft von der B1 eine herausragende Saison und gilt als heißer Kandidat für den Aufstieg in die Landesliga. Besonders die Heimstärke und die kompakte Defensive (nur 14 Gegentreffer in 18 Partien) machen die TSG zu einem extrem unangenehmen Gegner.