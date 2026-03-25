Nachbarschaftsduell mit Finalcharakter

Es ist das Spiel, auf das das Jerichower Land am kommenden Samstag blickt. Wenn um 15:00 Uhr der Anpfiff im Waldstadion Möser ertönt, geht es nicht nur um den Einzug in das Halbfinale des Kreispokals, sondern auch um die regionale Vorherrschaft. Das Los bescherte den Fußballfans ein Derby, das sportlich kaum hochkarätiger sein könnte: Der Tabellenzweite der Landesklasse 2 fordert den ungeschlagenen Primus der Landesklasse 1.
Obwohl beide Teams nur eine Spielklasse trennt, reist der Burger BC 08 mit einer fast beängstigenden Statistik an. In der Landesklasse 1 thront der BBC mit der perfekten Ausbeute von 54 Punkten aus 18 Spielen an der Spitze. Ein Torverhältnis von 87:5 unterstreicht die Dominanz der Kreisstädter, die bisher jeden Gegner nach Belieben beherrschten.
Doch die TSG Grün-Weiß Möser muss sich keineswegs verstecken. Als Tabellenzweiter der Landesklasse 2 (40 Punkte, 46:14 Tore) spielt die Mannschaft von der B1 eine herausragende Saison und gilt als heißer Kandidat für den Aufstieg in die Landesliga. Besonders die Heimstärke und die kompakte Defensive (nur 14 Gegentreffer in 18 Partien) machen die TSG zu einem extrem unangenehmen Gegner.
Brisanz durch kurze Wege und gemeinsame Historie
Nur knapp 10 Kilometer trennen die beiden Sportstätten – ein echtes Nachbarschaftsduell. Die Atmosphäre wird zusätzlich durch die personellen Verflechtungen angeheizt: Im Kader von Möser stehen etliche Akteure, die ihre fußballerische Ausbildung beim BBC genossen haben oder in der Vergangenheit das blau-weiße Trikot trugen. Für sie ist dieses Viertelfinale eine Reise in die eigene Vergangenheit und eine Chance, dem „großen Nachbarn“ ein Bein zu stellen.
Ein Geduldsspiel auf Augenhöhe?
Der Burger BC geht aufgrund seiner makellosen Serie als Favorit ins Rennen. Die Frage wird sein, ob die TSG-Abwehr der Wucht der Burger Offensive (fast 5 Tore pro Spiel im Schnitt!) standhalten kann. Möser wird versuchen, über die Emotionalität des Derbys und die mannschaftliche Geschlossenheit den Spielfluss des Favoriten zu brechen.
Eines ist sicher: Wer den Einzug ins Halbfinale live erleben möchte, sollte frühzeitig am Platz sein. Die Kulisse verspricht bei diesem Derby-Kracher rekordverdächtig zu werden.