Nachbarschaftsduell in Ruppertsweiler

Die Erlenbrunner Zweitvertretung begibt sich auf die Reise. Aber weit ist es nicht denn es geht zum FC Ruppertsweiler. Die Ruppertsweilerer Mannschaft steht in der Tabelle in unmittelbarer Nähe zum SVE. 17 Punkte und ein Torverhältnis von 36:46 bedeuten Rang 9 und somit einen Tabellenplatz vor dem SVE. Beste Torjäger sind David Zäh mit 11 Toren und Karl Sekoll mit zehn Treffern. Die Gastgeber können an einem guten Tag jede Mannschaft schlagen, aber sind auch von jedem Team zu schlagen.

Der SVE geht personell gebeutelt in die Begegnung. Aber die Mannschaft hat auch Inder Vergangenheit gezeigt, dass dies nicht unbedingt ein Nachteil sein muss.